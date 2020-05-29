Mithat Sancar: Nefret söylemini yayan, ırkçılığı normalleştiren zihniyete karşı Hrant Dink Vakfı’nın yanındayız

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hrant Dink Vakfı ve Rakel Dink’e yönelik tehditler üzerine bir açıklama yaptı. Sancar açıklamasında, “Sevgili Hrant’ı 13 yıl önce katledenler, şimdi de Hrant Dink Vakfı’na ölüm tehditleri gönderiyor! Nefret söylemini yayan, ırkçılığı normalleştiren zihniyetin besleyip cesaretlendirdiği bu kötülük odaklarına karşı Hrant Dink Vakfı’nın yanındayız” ifadelerini kullandı.

Hrant Dink Vakfı, kendilerine e-posta yoluyla gelen mesajda “Bir gece ansızın gelebiliriz” denilerek merhum Hrant Dink’in eşi Rakel Dink ve avukatların tehdit edildiğini duyurmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hrant Dink Vakfı’na yönelik tehdit içeren e-posta ile ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

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