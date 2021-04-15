Kılıçdaroğlu'nun fezlekesinin detayları ortaya çıktı: CHP MYK'dan 17 isme soruşturma açılmış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu Meclis'e gönderilen fezlekelerin ayrıntıları ortaya çıktı. CHP’nin hazırladığı ve hakkında toplatılma kararı verilen “21 Soruda FETÖ’nün Siyasi Ayağı” broşürü gerekçe gösterilerek hazırlanan fezlekeye göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHP üst yönetiminin tamamı hakkında soruşturma açtı. Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan 12 Şubat 2021 tarihli fezlekede 27. dönemde milletvekili görevinde olan 17 MYK üyesinin isminin yer almasına rağmen TBMM’ye dün itibariyle sadece 8’i hakkında fezleke ulaştı.

Kılıçdaroğlu, TBMM'ye ulaşan fezlekelere ilişkin; Ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin. Yiğide savaş bayramdır, hodri meydan.” demişti.

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ANKA'dan Şeyma Paşayiğit'in haberine göre, fezlekede Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin hazırladığı ve hükümetin geçmişte FETÖ ile işbirliği yaptığı iddiasını ortaya koyan “21 Soruda FETÖ’nün Siyasi Ayağı” broşürünü sayfa sayfa inceleyerek soruşturmaya konu edildi.

Bu kapsamda “eser sahibi belli değil” denilerek Siyasi Partiler Kanunu ve CHP Tüzüğü işaret edilerek; CHP Genel Başkanı, Genel Sekreteri, Genel Başkan Yardımcılarından oluşan Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) sorumlu olduğuna karar verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu doğrultuda Kılıçdaroğlu ve 27. dönem milletvekili olan kitapçığın basıldığı dönemdeki 17 MYK üyesi hakkında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Ekrem Aydıner'in hazırladığı 7 sayfalık fezlekede, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve dönemin CHP MYK’sı hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Halkı kin ve düşmanlığına alenen tahrik ve aşağılama”, “İftira”, “Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçlarından takibat yapılabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi.

Meclis'in internet sitesinden dosyaya konuldu

Kılıçdaroğlu adına hazırlanan fezlekeye göre; savcılığın Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olduğu kanaatine TBMM internet sitesinden ulaşması dikkat çekti. Fezlekede, “Hakkında inceleme yapılan Kemal Kılıçdaroğlu’nun 27. Dönem Milletvekili olduğuna ilişkin belge Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden temin edilerek dosyasına konulmuştur” denildi.

Kılıçdaroğlu ve CHP MYK üyelerinin tamamına yönelik soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığı ile yazışmalar gerçekleştirildiği de fezleke ekindeki dosyadan ortaya çıktı. Fezlekeye göre, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na “her bir milletvekili hakkında ayrı ayrı soruşturma ve karar tanzimi gerektiğine dair” görüş bildirdi. Bunun üzerine CHP Lideri ve dönemin 17 CHP MYK üyesi hakkında tek tek fezleke hazırlanmasına karar verildi.

Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan 12 Şubat 2021 tarihli fezlekede 27. dönemde milletvekili görevinde olan 17 MYK üyesinin isminin yer almasına karşın TBMM’ye dün itibariyle sadece 8’i hakkında fezleke ulaştı.

Fezlekede ismi geçenler

Fezlekede Kılıçdaroğlu ile birlikte bir kısmı halen bugün de Genel Başkan Yardımcısı olan önceki MYK üyeleri Oğuz Kaan Salıcı, Bülent Kuşoğlu, Muharrem Erkek, Faik Öztrak, Gülizar Biçer Karaca, Gamze Akkuş İlgezdi, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Aykut Erdoğdu, Ahmet Ünal Çeviköz, Onursal Adıgüzel, Ahmet Tuncay Özkan, Yıldırım Kaya, Lale Karabıyık, Orhan Sarıbal, Yunus Emre ve Fethi Açıkel hakkında da soruşturma açıldığı görüldü.

"Mağdur" sıfatıyla fezlekeye dahil olanlar

Fezlekede; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin Bakanlar Kurulu üyelerinden Abdülkadir Aksu, Bekir Bozdağ, Berat Albayrak, Binali Yıldırım, Bülent Arınç, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin, Numan Kurtulmuş, Suat Kılıç ve Süleyman Soylu “mağdur” sıfatıyla yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu’nun iddianamesi, soruşturmaya konu olan kitapçık örnekleri ile kolluk tutanakları delil olarak gösterildi.

Savcılık: Yeterli delil var; dokunulmazlık kaldırılmalı

Fezlekenin “Sonuç” başlıklı bölümünde de CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması talep edilerek, “27. Dönem Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama, iftira, sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçlarını işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir. Yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığın kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği” ifade edildi.

Fezlekedeki suçlamalar

Fezleke hazırlanma gerekçesi, CHP’nin toplatılma kararı verilen “21 Soruda FETÖ’nün Siyasi Ayağı” broşürü. Suçlamalar ise “Cumhurbaşkanına hakaret”, “Halkı kin ve düşmanlığına alenen tahrik ve aşağılama”, “İftira”, “Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in önceki tarihte çekilmiş fotoğrafı, dönemin bakanlarının ifadeleri, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından anlatım yapılmış gibi kitabın hazırlanması ve karikatürler “tespit” olarak fezlekede yer aldı. Fezlekedeki suç isnatları şöyle:

-Kemal Kılıçdaroğlu tarafından anlatım yapılmış gibi kitabın hazırlanması,

-Kitabın ana kapak sayfasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile FETÖ/PDY silahlı terör örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in önceki tarihte çekilmiş fotoğrafı

-Kitabın 5.sayfasında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘FETÖ’nün siyasi ayağını açıklayacağım aslında hepinizin bildiği konuları tarihsel süreç içinde Bilal’e anlatır gibi anlatacağım’ der halde gösteren karikatüre ve ‘FETÖ’yü bu kadar güçlendiren kimlerdir? Kim bu siyasi ayak’ başlığı altında, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu Faaliyet Raporu’na atıfla FETÖ/PDY terör örgütünün amacına yer verilmesi,

-Kitabın 7. sayfasında, Cumhurbaşkanı ile örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in önceki tarihte çekilmiş fotoğrafına ve bu fotoğrafın altında ‘21 soruda 21 cevapta devleti FETÖ’ye teslim eden siyasi ayak’ ifadelerine yer verilmesi,

-Kitabın 8. sayfasında, Cemil Çiçek'in resmine ve önceki tarihte yaptığı açıklama ile ‘Bir terör örgütü üyelerini devletin kılcal damarlarına ancak bir siyasi irade yerleştirebilir. FETÖ mensupları İçişleri Bakanlığı’na, Emniyete, Valiliklere, Kaymakamlıklara, Adalet Bakanlığı’na, Jandarmaya, Milli Eğitim Bakanlığı’na, Genelkurmay Karargahına yerleştiren iradeye bir siyasi ayak diyoruz’ ifadelerine yer verilmesi

-Kitabın 9. sayfasında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘FETÖ’ye devletin kılcal damarlarına yerleştirenlerine siyasi ayak diyoruz’ der halde gösteren karikatürün bulunması,

-Kitabın 10.sayfasında, Bekir Bozdağ’ın resmine ve önceki tarihte yaptığı açıklama ile ‘Siyasi ayak; devleti yöneten iradedir. Açıkça ifade etmek gerekirse, Türkiye Cumhuriyetini yöneten Başbakan Bakanlar gibi siyasi iradenin ana aktörleridir. Düşünün, bir esnaf devlete FETÖ’cü vali tayin edebilir mi? Hayır! Bir Sivil Toplum Örgütü, üniversitelere FETÖ’cü rektör atayabilir mi? Atayamaz! Yetkisi yoktur! O halde FETO' nin önünü açan siyasi otorite, FETÖ’nün siyasi ayağıdır. Devleti FETÖ’ye teslim eden kişinin adi da Recep Tayyip Erdoğan'dır’ ifadelerine yer verilmesi,

-Kitabın 11.sayfasında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun televizyondan ‘FETÖ’nün siyasi ayağı Erdoğan’dır’ şeklinde açıklama yaparken, koltukta oturarak televizyon izlemekte olan Cumhurbaşkanını da ‘Avucum kaşınıyor, Kılıçdaroğlu’ndan para gelecek’ der halde gösteren karikatürü bulunması,

-Kitabın 12 sayfanda, Suat Kılıç'ın resmine ve geçmiş tarihte yaptığı açıklama ile ‘TBMM'deki muhalefet partileri FETÖ'cüleri devletin hassas birimlerine yerleştirebilir mi başlığı altında ‘Hayır! Anayasa ve yasalar atama yetkisini yürütme organına vermiştir. Bu yetki hükümetin elindedir’ ifadelerine yer verilmesi,

-Kitabın 13. sayfasında, Cumhurbaşkanının televizyondan ‘Askeri okulları kapatıp Milli Savunma Üniversiteleri kuracağız’ der halde, koltukta oturarak televizyon izleyen Fetullah Gülen'i de ‘Dur bir öngörüde bulunayım kesin o üniversitenin sınav soruları çalınır’ der halde gösteren karikatürün bulunması,

-Kitabın 14. sayfasında, Mehmet Ali Şahin'in resmine ve önceki tarihte yaptığı açıklama ile ‘İktidardaki parti, ben bunların terörist olduğunu bilmiyordum diyebilir mi’ başlığı altında ‘Dolayısıyla her türlü istihbarat bilgisi devletin arşivinde vardır. Devleti yöneten hiçbir yönetici de benim haberim yoktu' diyemez’ ifadelerine yer verilmesi,

-Kitabın 16. sayfasında, Bülent Arınç’ın resmine önceki tarihte yaptığı açıklama ile Cumhurbaşkanının, önceki tarihte Fetullah Gülen ile çekilmiş fotoğrafının altında FETÖ’nün faaliyetleri devlet tarafından izleniyor muydu’ başlığı ile ‘Evet! FETÖ adım adım izleniyordu. 3 Nisan 1991 tarihli Milli İstihbarat Teşkilat Raporu'nda Fetullah Gülen'in CIA bağlantılar saptanmış ve devletin ilgili birimlerine bildirilmişti’ ifadelerine yer verilmesi,

-Kitabın 20. sayfasında, Abdülkadir Aksu'nun resmine ve önceki tarihte yaptığı açıklama ile ‘Milli Güvenlik Kurulu'nda FETÖ ile mücadele için gerekli önlemler alınmalıdır kararı alındı mı’ başlığı altında ‘Oysa 12 ay önce hükümete FETÖ ile mücadele veren MGK kararı önümüze konulmuş ve kendisi de okumuştur. Erdoğan, FETÖ’yü, aynı menzile gittikleri için korudu’ ifadelerine yer verilmesi,

-Kitabın 24. sayfasında, Berat Albayrak'ın resmine ve önceki tarihte yaptığı açıklama ile 'MGK kararına rağmen FETÖ’cüler devletin kılcal damarlarına yerleştirildiler mi?’ başlığı altında ‘Evet! Güzelim ülkemize ihanet edilerek FETÖ unsurları; Emniyet, yargı, ordu, maliye, TÜBITAK, MİT, YÖK, ÖSYM ve TİB gibi devletin en kritik kurumlarına aşama aşama yerleştirildi. FETÖ’nün ÖSYM’yi ele geçirmesine izin verildi. Sınav sorularını çalan FETÖ'cüler cevapları kendi militanlarına verdi. Böylece FETÖ militanları sınav yoluyla da devletin kurumlarına yerleştirildi’ ifadelerine yer verilmesi,

-Kitabın 26.sayfasında, FETÖ'ün hükümetin yetkilerini aşan talepleri nasıl karşılandı’ başlığı altında ‘TBMM devreye sokuldu, FETÖ’nün tüm talepleri yasalaştırıldı. Yapılan yasa değişiklikleriyle FETÖ'cüler tek tek değil, kitleler halinde devletin en kritik kurumlarına yerleşmesi sağlandı...’ ifadelerine yer verilmesi,

-Kitabın 30.sayfasında, Cumhurbaşkanı’nın resmine ve önceki tarihte yaptığı açıklama ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen Çatı İddianamesine atıfla ‘İddianamede geçen siyasi otorite kimdir’ başlığı altında ‘Bu siyasi otorite 17/25 yolsuzluk olaylarından sonra dahi FETÖ unsurlarını kitleler halinde devletin kılcal damarlarına yerleştirmeyi amaçlayan Ak Parti Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dır’ ifadelerine yer verilmesi,

-Kitabın 31. sayfasında, Fetullah Gülen'i 'Eh apoletleri de Türkiye’de takarız artık’ der halde gösteren karikatüre yer verilmesi,

-Kitabın 34.sayfasında, Cumhurbaşkanının önceki tarihte bir tören sırasında Fetullah Gülen ile yan yana oturmakta iken çekilmiş fotoğrafı ile FETÖ’cü olmak, devlette post kapmanın en önemli unsuru oldu mu’ başlığı altında ‘Evet! Siyasi irade devlette liyakati göz ardı etti. Böylece FETÖ 2007 yılından sonra devlet içindeki örgütlenmesini tamamlamıştır. FETÖ’ye bu imkanı sağlayan dönemin siyasi iktidarıdır. O iktidarın Başbakanı da Recep Tayyip Erdoğan'dır’ ifadelerine yer verilmesi,

-Kitabın 36. sayfasında, Numan Kurtulmuş'un resmine ve önceki tarihte yaptığı açıklama ile İlker Başbuğ’un ‘FETÖ'nun siyasi ayağını mı açıkladı’ başlığı altında ‘Bugün dahi Erdoğan ve arkadaşları, yani siyasi irade: TSK'ya o tarihte yapılan kumpası savunuyor. Niçin? Çünkü FETÖ’nün siyasi ayağı olan Erdoğan, orduya kumpas kurma talimatını veren asıl kişidir’ ifadelerine yer verilmesi,

-Kitabın 38. sayfasında, Binali Yıldırım'ın resmine ve önceki tarihte yaptığı açıklama ile ‘17-25 Aralık Rüşvet Olaylarının ardından Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ ile barışma girişiminde bulundu mu’ başlığı altında ‘Evet! Gazeteci Fehmi Koru, Recep Tayyip Erdoğan'a Gidin Fetullah Gülen ile bir görüşün, konuşun dediğini yazdı. Bu görüşmeye neden ihtiyaç duyuldu? Daha büyük pisliklerin ortaya çalmaması için mi’ ifadelerine yer verilmesi,

-Kitabın 40. sayfasında Süleyman Soylu'nun resmine ve önceki tarihte yaptığı açıklama ile ‘17-25 Aralık Rüşvet Olaylarından 15 Temmuz Darbe Girişimine kadar geçen sürede hükümet, FETÖ konusunda uyarıldı mı’ başlığı altında ‘Evet! 2 buçuk yılda MGK 15 toplantı yaptı. Her toplantıda devlet içindeki illegal yapılar hükümete raporlandı. Ama hiçbir ciddi önlem alınmadı" ifadelerine verilmesi,

-Kitabın 42. sayfasında, ‘Kozmik Odayı FETÖ’ye kim açtı’ başlığı altında ‘Kozmik Oda, devletin namusu ve mahremiydi. Devletin mahremi için açın talimat veren kişi FETÖ’nün siyasi ayağıdır! Kozmik Oda'nın açılması talimatını veren bizzat Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu talimat içinde bir terör örgütüne devletin Kozmik Odası açılmıştır’ ifadelerine yer verilmesi,

-Kitabın 44 ve 45. sayfasında, ‘FETÖ ile gerçekten mücadele ediliyor mu’ başlığı altında ‘FETÖ ile gerçek anlamda kararlı bir mücadele yok. FETÖ unsurları hala devletten temizlenmedi. Örneğin ByLock kullandığı tespit edilen 215.092 kişilik FETÖ listesi neden açıklanmıyor? 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanın, Başbakanın, Genel Başkanların, Bakanların, Belediye Başkanları'nın HTS kayıtları neden açıklanmıyor? 15 Temmuz darbe girişimi başarılı olsaydı, kimlerin hangi göreve geleceği belliydi. Bu liste neden açıklanmıyor? 15 Temmuz hain darbe girişimini araştırmak üzere TBMM'de kurulan Araştırma Komisyonuna gelip bilgi vermesi gereken MİT Müsteşarı ile Genelkurmay Başkanını, Erdoğan neden engelledi? 15 Temmuz darbe girişimini soruşturan savcılar neden görevlerinden alındılar? TBMM Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Raporu, neden kamuoyuna açıklanmıyor? FETO Borsası nedir? Nasıl oluyor da parası olanlar kurtuluyor, garibanlar içeride kalıyor... Erdoğan'ın avukatları FETÖ Borsasının önemli aktörleri olduğu biliniyor. Bu avukatların mal varlığı neden araştırılmıyor’ ifadelerine yer verilmesi,

-Kitabın 46. sayfasında, ‘İktidardaki parti FETÖ'cülerle kol kola yürüdü mü’ başlığı altında ‘Evet ekrana çıkan isimler bu birlikteliği itiraf ediyorlar’ ifadelerine yer verilmesi,

-Kitabın 48. sayfasında ‘Bütün soruları 15 Temmuz gecesi sokağa çıkıp darbe girişimini engellemek için hayat veren 251 şehit için soruyoruz’ ifadelerine yer verilmesi,

-Kitabın 48. sayfasında, Cumhurbaşkanı masanın üstünde desteler halinde duran paralar sayar halde ve 'Bakalım bugün FETÖ ile ne kadar mücadele etmişiz’ der halde gösteren karikatüre yer verilmesi,

-Kitabın son kapak sayfasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in önceki tarihte çekilmiş fotoğrafının bulunması.”