Fezlekesi TBMM’ye gelen Kılıçdaroğlu: Yiğide savaş bayramdır, hodri meydan

CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait fezleke ve dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu. Kılıçdaroğlu, “Ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin. Yiğide savaş bayramdır, hodri meydan.” açıklamasını yaptı.

Twitter hesabından, “Fezleke göndermiş, dokunmazlığımı kaldıracakmış... Hodri meydan!” notunu eklediği videosunda Kılıçdaroğlu, “Ülke lebaleb hasta, hastanelerde yer yok. 128 milyar doların nereye gittiği belli değil. Gece yarısı muhalefet partisinin ofislerini basıyorlar vinçlerle. Gündemi değiştirmek gerekiyor. Algıların algıları tutmadı. Şimdi ne yapıyorlar. Fezleke düzenliyorlar. Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığını kaldıracağız diye. Önemli olan Kılıçdaroğlu değil, ülke. Ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin. Yiğide savaş bayramdır, hodri meydan. “ ifadesini kullandı.