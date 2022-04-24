Kılıçdaroğlu'ndan "o gün evin elektriği varmış" diyen Enerji Bakanı Dönmez'e: Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in elektriği kesilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İncelemeler sonucu Kılıçdaroğlu'nun elektriği varmış" şeklindeki çıkışına CHP liderinden yanıt geldi. Bakan Dönmez'e "Erdoğan’ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı." şeklinde tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin?" diye sordu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından şu göndermeleri yaptı:

"Sn. Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?"

Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin?

CHP lideri, Bakan Dönmez'e yanıt vererek ispat etmezse istifa edip etmeyeceğini sordu.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Erdoğan’ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı. Ey bakan, bu yazdığın yalansa, hemen istifa edecek misin? Sizi gidi algıcılar sizi. Beşli çete milleti soymaya devam etsin diye her şeyi yaparsınız. Soydurmayacağım!"

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