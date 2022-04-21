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Kılıçdaroğlu, elektriği kesilen evinden lüks lambasıyla seslendi: Kimse merak etmesin karanlıkları aydınlığa çıkaracağız!

CHP lideri, elektriğinin kesilmesinin ardından saat 21.00'de açıklama yapacağını duyurmuştu

21 Nisan 2022 21:06

Yaklaşık 2,5 aydır faturasını ödemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği bugün kesildi. Kılıçdaroğlu, karanlıkta eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile kamera karşısına geçerek "lüks" adı verilen bir aydınlatmayla açıklama yaptı. 

Sosyal medyadan yaptığı canlı yayına "Bir avuç holding ceplerini dolduracak diye memleketimizin onurlu insanları fakirliğe sürükleniyor. Söyleyeceklerim, halkın bu adaletsiz düzene karşı yükselttiği sestir." notunu düşen Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle: 
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