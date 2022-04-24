Enerji Bakanı Dönmez: Yapılan incelemeler sonucu Kılıçdaroğlu'nun evinde o gün elektrik varmış

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Kılıçdaroğlu o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış. Ve o gün o evde elektrikler olduğu halde ışıkları neden açmadınız?" açıklamasını yaptı.

Bakan Dönmez, “Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23.04.2022 itibariyle borcundan dolayı elektriğinin kesik olmadığı tespit edilmiştir” şeklinde paylaşımını sürdürdü.

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