Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a miting yanıtı: Elimde rakamlar var demişsin; doğru söyle, TÜİK'ten mi aldın?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin mitinginde meydanın dolmadığını söyleyen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Elimde rakamlar var demişsin Erdoğan. Allah'ını seversen doğru söyle, TÜİK'ten mi aldın?" dedi.

Siirt2te bugün düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, Kılıçdaroğlu için "Bugün Mersin'deydi. Mersin'de bu kadar kalabalık toplayamadı. Mersin'i bu kadar dolduramadılar. İşte bak burası Siirt. 'Daha büyük meydan verilse orayı doldururduk' diyor. Sen ilk önce orayı doldur. Resmi rakamlar elimizde" demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi. Twitter hesabından açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, "Mersin mitinginden elimde rakamlar var demişsin Erdoğan. Allah'ını seversen doğru söyle, TÜİK'ten mi aldın?" ifadesini kullandı.