Kılıçdaroğlu Mersin’de seçim startını verdi: Ahdım var, bu memlekete barışı, huzuru, demokrasiyi, adaleti getireceğim

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim mitinglerine Mersin’den başladı. “Milletin sesi” adıyla gerçekleştirilen mitingde, CHP lideri vatandaşlara, "Ahdım var, bu memlekete barışı, huzuru, demokrasiyi, adaleti getireceğim" diye seslendi. Kılıçdaroğlu, "Tayyip istifa” sloganlarına da, “Onun istifa etmesine gerek yok, onu göndereceğiz” diye yanıt verdi.

"Herkesin şunu bilmesini isterim geçmişte AK Parti’ye, MHP’ye oy veren kardeşlerime de seslenmek isterim. Dönem kavga dönemi değil, dönem çekişme dönemi değil, dönem birleşme dönemidir. Dönem beraber olma dönemidir. Sorun memleket sorunudur, memleketi bayrak, millet sorunudur. Beraber olmak zorundayız" diyen CHP lideri, "Kutuplaşmaktan yana değiliz, kavgadan ayan değiliz, kucaklaşmadan yanayız, beraber olmaktan yanayız. Türkiye’nin birliği, bütünlüğü, geleceği, kalkınması, Türkiye’nin bölgesinde güçlü bir devlet olarak kimseye boyun eğmeden yürüyebilmesinin yolu beraber olmaktır, birlikte olmaktır ve saraydan kaçınmaktır" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekilleri ile MYK tam kadro mitinge katıldı. 37 bin kişilik alan tamamen doldu. Kürsüye yaklaşık 400 metre uzaklıktaki arama noktasında yığılmalar yaşanırken alanın yanındaki Millet Bahçesi'ne girişlere ilerisi dakikalarda izin verildi. "Hükümet istifa" sloganları atılan mitinge sadece Türk Bayrağı, parti bayrağı ile girişe izin verildi. Öte yandan Mersinli Jandarma Astsubay Çavuş Cemil Mutlu'nun şehit olması nedeniyle alanda müzik yayını yapılmadı.

"Bu kardeşiniz kendisini halka vakfetmesini bilen bir kardeşinizdir. Parayla pulla bizim işimiz yok" diyen Kılıçdaroğlu, vatandaşa vaatlerini sıraladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesinde kürsüye halkın farklı kesimlerinden vatandaşlar çıktı. Çiftçi Naile Uyanık, "Bahçelerimizi bu sene bırakmak zorundayız, köylü aç!" diye seslendi. PDR mezunu Ebru Akyürek, iki yıldır işsiz olduğunu belirterek, "Bir kadın olarak ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum, ileride kocamın eline bakmak istemiyorum. Bütün kadınlar adına buradan sesleniyorum" dedi. Esnaf Mesut Tur da esnafın içinde zor bulunduğu durumdan bahsetti, "İki çocuğum var çok zorlanıyorum" diye konuştu.

TIKLAYIN - Mersin miting alanının gündemi geçim sıkıntısı ve zamlar

Kılıçdaroğlu'ndan "Tayyip istifa" sloganlarına: Onun istifa etmesine gerek yok onu göndereceğiz

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Herkesin şunu çok iyi bilmesini isterim bizim kitabımızda umutsuzluk yok. Az önce kardeşlerim konuştu, içim dağılarak izledim. 21. yüzyılın Türkiye’si bu durumu hak ediyor mu? İki üniversite bitiren işsiz geziyorsa bu ayıp kime ait? Umutsuzluğa yer yok, bütün sorunları çözeceğim. (Tayyip istifa sloganlarına) Onun istifa etmesine gerek yok onu göndereceğiz, edeple göndereceğiz. Geliyor gelmekte olan ama birileri de gidecek ve göndereceğiz onları.

"Sizin duvarlarınız vız gelir bize, hepsini halledeceğim"

Dün saat 11'de TÜİK'e gittim. Burayı iyi dinleyin yuh çekmeyin, dinleyin sadece beni. Enflasyon açıkladılar ya Allah aşkına şu noktaya geldim. Ya bunlar devletin memuru mu sarayın memuru mu? Sizin eşiniz, çoluk çocuğunuz alışveriş yapmıyor mu, elektrik, su, doğalgaz faturasına bakmıyor mu, ekmek alırken görmüyor mu bunlar? Talimat gelmiş, indireceksiniz! Neden gittim? TÜİK'in rakamları üzerinden emeklinin, asgari ücretin memurun aylığını belirliyorlar, yani milyonlarca vatandaşın aylığını düşük rakamlar üzerinden belirlemeye çalışıyorlar. Bir de üniversite hocalarımız var, fakat bakın Allah aşkına, onlar yıllık yüzde 21, hocalar diyor ki yüz 58. Hangisi doğru! Eli kalem tutanlar, aklı başında olanlar, bir yerden talimat almayanlar doğru rakamları söylüyorlar. Şunu bütün emeklilerin, bütün asgari ücretlilerin bütün memurların bilmesini isterim.



Ben sizin hakkınızı savunmak için gittim. Kapı duvar. İlk kez TC tarihinde milletvekilleri üstelik bir yere giderken önümüze duvar ördüler. Sanıyorlar ki o duvar bizi esir alacak. Mersinlilerin huzurunda açık ve net söylüyorum, sizin duvarlarınız vız gelir bize. Hepsini halledeceğim. Vesayet diye bağırıyorlardı değil mi, dün bütün dünya gördü vesayetin ne olduğunu .Sarayın emrine giren memurlar devletin memuru değildir artık. Tabii oldukları kanunun adı devlet memurları kanunu ama hayatta uyguladıkları yol yöntem sarayın kuralları bu kuralları değiştireceğiz.

"Herkesin kazanması için beraber gideceğiz sandığa ve dikta yönetimini sandıkta alaşağı edeceğiz. Bunun sözünü veriyorum size. Muz konusunda Mersin önemli bir merkez. Eğer Mersinliyi seviyorlarsa, muz yetiştiricilerinin hakkını hukukunu teslim etmek istiyorlarsa muz ithalatını ya durduracaklar ya da yüksek vergi koyacaklar. Öncelik bizim insanımız. İki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor Türkiye'de. Tarım Kanunu bugüne kadar 2016'dan beri hiç uygulanmadı. Yapacağız. Diyorlar ki doğrudan gelir desteğini artırdık. Aile işletmesi 5 dönüme kadar. 2016'da beş dönüme kadar olanlara 100 lira veriyorlardı şimdi 2021'deyiz dönüm başına yine 100 lira veriyorlar. Yav siz zaten parayı pul ettiniz. Nerede teşvik?"

"Çiftçiyi gerçekten de bu milletin efendisi yapmak benim boynumun borcu"

"Allah'ın izniyle sizlerin desteğiyle iktidar olacağız. İlk bir hafta içinde çiftçinin bankalara, tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının faizlerini sıfırlayacağım. Çiftçinin traktörü hayvanları asla haczedilmeyecek. Ziraat Bankası çiftçi dostu bir banka olacak. Söz veriyorum. Mersin'in umut meydanından söz veriyorum çiftçiyi gerçekten de bu milletin efendisi yapmak benim boynumun borcu. Ahdım var bu memlekete barışı, huzuru, sevgiyi getireceğiz. Ahdım var ve söz veriyorum bu memlekete demokrasiyi, adaleti getireceğim. Mafya düzenini ve mafya ile işbirliği yapılan düzeni değiştireceğim. Gencecik evlatlarımızın zehirlenmesine asla izin vermeyeceğim. Söz veriyorum siyaset ahlaklı insanların görevi olacak. Siyaset adamına göre iş bul, ihale takip et, rüşvet al, zengin ol, tümünü kirlilikten arındıracağım. Bütün Türkiye duysun hiçbir rüşvetçiyi yolsuzluk yapanı devlet kadroları içinde asla ama asla barındırmayacağım. Rüşvet alanları uyuşturucu baronlarıyla kol kola gezenleri onların uçaklarına binenleri devletin kadrolarında yaşatmayacağım, hepsinin görevin son vereceğim. Yine söz veriyorum harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Sizin paranızı harcarken size hesap vermek benim namus borcum olacaktır. Yine söz veriyorum, 84 milyonu Londra’daki tefecilere mahkûm ettiler. Üreten alın teri döken bu memleket için çalışan herkesin hakkını hukukunu koruyacağım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını Londra’daki bir avuç tefeciye hizmet etmekten kurtaracağız. Söz veriyorum umut meydanından söz veriyorum, Mersinlilere, Türkiye’ye söz veriyorum, bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Yoksulluğu tarihe gömeceğiz. Bu ülkede yoksulluk olmayacak. Yine söz veriyorum, umut meydanından söz veriyorum, milyonlarca gencimiz işsizken onlar iş bulamazken dört yerden, beş yerden maaş alan düzeni bitireceğim. Hakça bir düzen gelecek. Gençlerimiz, umudumuz olan gelecek olan gençler, KPSS sınavından 80 puan, 95 puan alıyorlar ama sözlüye gelince dayıları yok, torpilleri yok, sözlüde eleniyorlar. Bu düzeni değiştirmek Kemal kardeşinin boynunun borcudur. O haksızlığı hukuksuzluğu bitireceğim. Gençler size söz verdim, sözümün arkasında duracağım.

“Bu kardeşiniz kendisini halka vakfetmesini bilen bir kardeşinizdir”

20 yıldır iktidardalar yurt sorununu çözemediler, umut meydanından, Mersin’den bütün Türkiye'ye, bütün gençlere, bütün anne ve babalara sesleniyorum, bir yıl içinde yurt sorununu çözeceğim. Atama bekleyen öğretmenler, engelliler, kadro açığı olan sağlık çalışanları, EYT'liler hiç meraklanmayın. Bu kardeşiniz kendisini halka vakfetmesini bilen bir kardeşinizdir. Parayla pulla bizim işimiz yok. Saraylarla köşklerle bizim işimiz yok. Bizim işimiz vatandaşın huzuru, vatandaşın sofradaki bereketi. Bunu beraber, birlikte yapacağız ve bütün dünya bunu görecek. Her şeyi gerçekleştireceğiz.

Kadına yönelik şiddet, sevgili peygamberimiz 'cennet anaların ayakları altındadır' der. Kadına şiddet 21. yy'da, olur mu Allah aşkına! Her gün kadın cinayetleriyle karşılaşıyoruz, olur mu Allah aşkına! Efendim cinayet işliyor, hapse giriyor, güzel bir kravat takıyor, takım elbise, hâkime saygılı, iyi hal indirimden efendim az ceza vereceğiz! Bütün kadın kardeşlerime sesleniyorum bu düzeni değiştireceğim. Kim suç işlediyse öyle iyi hal, kravat, onu bırakacağız. İstanbul Sözleşmesini 1 hafta içinde tekrar yürürlüğe koyacağız.

“Yatırımların büyük kısmı Batı’ya gidiyor, Anadolu’nun içi boşaldı”

Sözlerime başlarken Mersin’den öz ettim, çalışkan insanlarından söz ettim, Toroslar’dan söz ettim, insanların çalışkanlığından söz ettik, alın terinden emekten söz ettim, ama yatırımların büyük kısmı Batı’ya gidiyor. Anadolu’nun içi boşaldı. Hatırlarsanız bizim Merkez Türkiye diye bir projemiz vardı. Şimdi o projemizi büyütüyoruz, yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Samandağ’dan başlayıp, Mersin’e kadar bu güzel hilali bütün Akdeniz’in en güçlü ekonomik bölgesi haline getireceğiz. İşsizlik kesinlikle olmayacak. Göreceksiniz yatırımlara boğulacak bu bölge. Göreceksiniz Kayseri’de Nevşehir’de veya Niğde’de fabrikası olan demir yoluyla ürününü buraya getirdiği zaman parasını devlet olarak biz ödeyeceğiz. Böylede fabrikanın Niğde’de veya Trabzon’da olmasının hiçbir önemi kalmayacak. Ve biz yeni bir hamla ile çığır açacağız. Göreceksiniz Akdeniz havzası üzerinden yükselen Türkiye’yi tüm dünyaya tanıtacağız. Burayı bir öğretim üssüne dönüştüreceğiz.

“Dönem beraber olma dönemidir. Sorun memleket sorunudur, memleketi bayrak, millet sorunudur. Beraber olmak zorundayız”

Herkesin şunu bilmesini isterim geçmişte AK Parti’ye, MHP’ye oy veren kardeşlerime de seslenmek isterim. Dönem kavga dönemi değil, dönem çekişme dönemi değil, dönem birleşme dönemidir. Dönem beraber olma dönemidir. Sorun memleket sorunudur, memleketi bayrak, millet sorunudur. Beraber olmak zorundayız. Biz sosyal demokratız. Sosyal demokrat demek garipten, ezilenlerde yana olmak demektir. Bizle Atatürkçüyüz, bizler bağımsızlık savaşının ne olduğunu biliriz. Bizler kurtuluş savaşını biliriz. Bizler emekten yana, alın terinden yanayız. Bizler sosyal demokratız, bizler hiç kimsenin inancını, yaşam tarzını, kimliğini siyasete malzeme etmeyiz. Kutuplaşmaktan yana değiliz, kavgadan ayan değiliz, kucaklaşmadan yanayız, beraber olmaktan yanayız. Türkiye’nin birliği, bütünlüğü, geleceği, kalkınması, Türkiye’nin bölgesinde güçlü bir devlet olarak kimseye boyun eğmeden yürüyebilmesinin yolu beraber olmaktır, birlikte olmaktır ve saraydan kaçınmaktır.

"Demokrat amcanız olarak söylüyorum sizin hayalleriniz benim hedefim olacaktır. Hiçbir hayalinizi yere düşürmeyeceğim. Umutsuzluğa kapılmayın. Göreceksiniz altı ay içinde çarklar nasıl dönecek. Biz kuvâ-i milliyeciyiz, ülkemizi insanlarımızı seviyorum. Değişim rüzgârları esiyor artık Türkiye'de buna karşı durmak mümkün değildir. Hangi duvarları örerlerse örsünler halk varsa her şey bitmiştir."

Kürsüye çiftçiler, üniversite mezunu işsizler, esnaflar çıktı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun konuşması öncesinde kürsüye halkın farklı kesimlerinden vatandaşlar çıktı. Kürsüye çıkan çiftçi Naile Uyanık, "Bahçelerimizi bu sene bırakmak zorundayız, köylü aç!" diye seslendi. PDR mezunu Ebru Akyürek, iki yıldır işsiz olduğunu belirterek, "Bir kadın olarak ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum, ileride kocamın eline bakmak istemiyorum. Bütün kadınlar adına buradan sesleniyorum" dedi. Esnaf Mesut Tur da, esnafın içinde zor bulunduğu durumdan bahsetti, "İki çocuğum var çok zorlanıyorum" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu miting öncesi paylaştı: Dün akşam Mersin'e geldim

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün akşam Mersin’e gittiğini söyledi, Twitter'dan miting öncesi, "Şehidimizin evine taziyeye gittim. Bugün ise milletimiz sefaleti anlatacak, biz dinleyeceğiz. 2021’de hala böyle bir gündemimizin olması yürek sızlatıyor ama ne yapalım çözmek için yollardayız" mesajını paylaştı.

Oğuz Kaan Salıcı: Hayatı zorlaşan tüm kesimleri, AK Parti ve MHP’ye oy vermiş bütün yurttaşlarımızı davet ediyoruz

Miting hazırlıklarını Milliyet’e anlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, şunları söyledi:

“Bize ayırmış oldukları alanın kat ve kat fazlası bir katılım olacak. Çağrıyı sadece CHP’lilere yapmadık. Ekonomik krizden etkilenen, hayatı zorlaşan tüm kesimleri, AK Parti ve MHP’ye oy vermiş bütün yurttaşlarımızı davet ediyoruz. AKP bu ekonomik krizi, herkesin evinin bir parçası haline getirmeyi başardı. Herkes bundan etkileniyor. Tepkisini dışa vurmak istiyor. Bizde bu mitinglerle bir yandan o tepkinin dışa vurumunun ortaya çıkmasını, vatandaşın kendi sözünü kendinin söylemesini, bizim de ona sözcü olmamızı hedefledik. Bu nedenle mitingin adı da ‘Milletin Sesi’ mitingi.”

“Ankara’dan duyulacak”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da şu değerlendirmeyi yaptı:

“Devlet yönetilemiyor. Yönetilemediği için de kriz oluyor. Demokrasiler tıkandığı zaman seçime gidilerek aşılır o tıkanıklık. Nasıl ki damarlarda tıkanıklık olduğu zaman oraya anjiyo yapılır, arkasından stent takılır damar rahatlatılırsa, demokrasinin de rahatlaması için seçim gerekli. Seçim sandığının gelmesi için biz mitinge hazırız. Milletin sesini duyacaklar. Milletin Sesi Mersin’den çıkacak. Ama Ankara’ya kadar ses gelecek.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yaptığı açıklamada, "Bugün yapılacak mitingimizde Türk Bayrağı ve parti bayrağımız dışında hiçbir poster, afiş, il/ilçe örgütü flaması ve pankarta izin verilmeyecektir" dedi.