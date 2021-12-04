Mersin miting alanının gündemi geçim sıkıntısı ve zamlar

CHP’nin erken seçim talebiyle Mersin’den başlattığı bölgesel mitinglerin ilki büyük bir ilgiyle karşılanırken, miting alanının başlıca gündemi zamlar, geçim sıkıntısı ve ekonomi oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının büyük bölümünü ekonomi ve geçim sıkıntısına ayırırken, alanı dolduran vatandaşlar da yaşadıkları geçim sıkıntısına vurgu yaptı. Asgari ücretle çalışan bir genç, “Zamları geri alsınlar, asgari ücreti artırmasalar da olur. Artık buna razı hale geldik” derken, emekli bir öğretmen de, “Emekli maaşımız eridi. Artık ne alıyorsak taneyle alıyoruz” ifadesini kullandı.

CHP’nin erken seçim talebiyle Mersin’de düzenlediği “Milletin Sesi” mitingi büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Meydanı’nın verilmemesi nedeniyle Tevfik Sırrı Gür Stadı’nın yanındaki alanda düzenlenen mitinge Mersin’in yanı sıra çevre illerden de büyük katılım oldu. Sabah erken saatlerden itibaren miting alanına gelen vatandaşlar için 10 ayrı arama noktası oluşturulurken, alan ve çevresinde güvenliği sağlayan güvenlik ekiplerine çevre illerden de takviye yapıldığı görüldü. Yaklaşık 37 bin kişilik meydan tamamen dolarken, arama noktaları önünde zaman zaman izdiham yaşandı. Alanın yanındaki Millet Bahçesi’ne girişlere uzun süre izin verilmezken, kalabalığın alana sığmaması üzerine Millet Bahçesi de miting için açıldı. Miting öncesinde kalabalık sık sık “Hükûmet istifa”, “Tayyip istifa” sloganları attı.

Kürsüye çıkan vatandaşlar da “ekonomi” dedi

CHP Grup Başkanvekilleri ile Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin yanı sıra milletvekillerinin de katıldığı mitinge, Millet İttifakı üyesi partilerin il ve ilçe örgütleri de davet edildi. Miting öncesinde alana gelen CHP Genel Başkan Yardımcıları ile Grup Başkanvekilleri vatandaşları dinledi. CHP’li yöneticilerle fotoğraf çektiren vatandaşlar bu sırada ekonomik sıkıntılara değindi. Kılıçdaroğlu’nun konuşması öncesinde ise farklı kesimlerden vatandaşlar kürsüden miting alanına seslendi. İki çiftçi Naile Uyanık ve Elif Yıldırım, ürünlerinin para etmemesinden ve mazot ile gübre alamamaktan şikâyetçi olurken, esnaf Mesut Tur da, iki çocuğu olduğunu belirterek, “Kızıma mama alamıyorum” sözleriyle yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlattı. PDR mezunu Ebru Akyürek de, iki yıldır işsiz olduğunu belirterek, "Bir kadın olarak ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum, ileride kocamın eline bakmak istemiyorum. Bütün kadınlar adına buradan sesleniyorum" sözleriyle işsizliğe çare bulunmasını istedi.

Alanda büyük karşılık buldu

Kürsüye çıkan vatandaşların tamamının ekonomik sıkıntılara vurgu yapması, Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının ipuçlarını da vermiş oldu. Vatandaşların ardından Kılıçdaroğlu’nun da gündemi ağırlıklı olarak ekonomi, işsizlik, geçim sıkıntısı ve peş peşe yapılan zamlardı. Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının büyük bölümünü işsizlik, geçim sıkıntısı ve ekonomi başlıklarına ayırması, alanda da büyük karşılık buldu.

İş bulamıyoruz, geçinemiyoruz

T24, Kılıçdaroğlu’nun konuşması öncesi ve sonrasında mitinge gelenlerin nabzını tutarken, hemen herkesin ilk söylediği cümle “Geçinemiyoruz, açız. İş bulamıyoruz, çocuklarıma bakamıyorum” şeklindeydi. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinden kadın kollarıyla birlikte gelen esnaf Ahu Çetin, dükkânını neredeyse hiç iş yapmadan kapattığı günler olduğunu belirterek, “Bu günlerin sayısı, aydan aya artmaya başladı. Vergi yükü altında eziliyoruz. Hemen her gün aldığım bir ürüne zam geliyor. Ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız” dedi.

Bizden zor durumda olanlara üzülüyoruz

Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Susanoğlu beldesinden gelen emekli öğretmen Hatice İmamoğlu da, emekli maaşından şikayetçi oldu. Sürekli gelen zamlarla maaşlarının eridiğini belirten İmamoğlu, “İki çocuğum var biri işsiz. Onları da düşünüyorum. Maaşım eridikçe eridi. Herkes aç, artık ne alıyorsak taneyle alıyoruz. Bir yandan biz bu haldeyken, bizden daha zor durumda olanlara da üzülüyoruz. Elimizden bir şey gelmiyoruz” ifadeleriyle yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Zamları geri alsınlar, asgari ücreti artırmasa da olur

Mersin’de yaşayan ve Kılıçdaroğlu’nu dinlemeye gelen iki kardeş Gülseren Söymen ve Gülümser Söymen de, ekonomiden şikâyetçi oldu. Mersin Serbest Bölge’de asgari ücretle çalıştığını ifade eden genç işçi Gülseren Söymen, asgari ücret zammı ile ilgili beklentisine ilişkin şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı, çok büyük bir zam yapacaklarını söylüyor ama biz artık inanmıyoruz. Yapsa bile zaten her gün gelen zamlarla şimdiden zamla bize vereceğini bizden aldı. Artık şunu düşünüyoruz, asgari ücreti artırmasa da olur. Yeter ki şu yaptıkları zamları geri alsınlar. Buna razı hale geldik."

İki kızını okutmaya çalıştığını ifade eden Gülümser Söylem de, geçinemediklerini belirterek zamlardan şikâyetçi oldu.

Ürünümü tarlada bıraktım, toplamıyorum

67 yaşındaki çiftçi Adnan Sarı ise Rize’den kendi imkanlarıyla mitinge geldiğini belirterek, “Emekliyim, tarlam da var çiftçilik yapıyorum ama artık ürün para etmiyor. Hatta artık ekim de yapmıyorum. Bu serene ürünümü bile toplamadım. Gübresi, işçi masrafı üründen kazandığımdan daha fazla tutuyor. Tarlamı artık ekmiyorum” ifadesini kullanarak, çiftçilerin sorunlarına çözüm beklediklerini söyledi.

Emekliler intibak bekliyor

Başka bir emekli Durmuş İkiz de, intibak yasasının çıkmamasından dolayı yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

“Artık, emekliyi bayramdan bayrama bin TL ile oyalamasınlar. Ben Mersin’de valilikte şoför olarak çalıştım. Devlete 30 sene hizmet ettim. 2002’den beri intibak yasasını çıkarmadıkları için devlet bana hesapladım 198 bin TL borçlu. Her ay bana vermeleri gereken bin TL’yi devlet vermiyor. Bir an önce intibak yasasının çıkmasını bekliyoruz.”

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu Mersin’de seçim startını verdi: Ahdım var, bu memlekete barışı, huzuru, demokrasiyi, adaleti getireceğim