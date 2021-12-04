CHP'li Karabat, Kılıçdaroğlu ve Erdoğan mitinglerini karşılaştırdı: İki fotoğrafın arasında sadece 2 ay var

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat bugün partisinin Mersin'de erken seçim talebiyle yaptığı mitingindeki kalabalık ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı şehirde topladığı kalabalığın fotoğraflarını Twitter üzerinden paylaştı.

Karabat paylaşımında, "İki fotoğrafın arasında sadece 2 ay var. Geliyor gelmekte olan, ERİYOR erimekte olan. #MilletinSesiMersinde" dedi.

Meydanın tamamı doldu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Mersin'de yaptığı mitinge yaklaşık 37 bin kişilik meydan tamamen dolarken, arama noktaları önünde zaman zaman izdiham yaşandığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün Siirt'te vatandaşlara seslenirken Kılıçdaroğlu'na "Senin topladığın kalabalık ortada. Resmi akamlar elimizde. İşte bak siirt burada." ifadelerini kullandı.