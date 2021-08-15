Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Bunca sığınmacıyı bu topraklar kabul edemez; yine mi mal varlığınla tehdit edildin!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afgan göçmen dalgasının geldiği yönündeki açıklamalarına tepki göstererek, "Sınırı koruyamadığını, Biden’a verdiğin sözü yerine getirdiğini itiraf ediyorsun. Bunca sığınmacıyı bu topraklar kabul edemez. Kapalı kapılar ardında hangi taahhütlerde bulunduğunu söyle artık millete. Yine mi mal varlığınla tehdit edildin!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter'dan şu açıklamaları yaptı:

"Sevgili Halkım,

Selden mağdur olan insanlarımızın yanında olabilmek için belediye başkanlarımızla birlikte bölgedeydik. Maalesef ülkece canımızın derdine düştüğümüz bu günlerde, bir de önümüzde Afganistan ve olası göçler konusu var; ve bunu başka bir zamana öteleme lüksümüz yok!

Tüm gelişmeleri sürekli sizlerle paylaşacağımın sözünü vermiştim, öyle de yapmaya devam edeceğim. Erdoğan bugün "Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen ve giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız" demiş.

Erdoğan, sana soruyorum: 2.400 km ötedeki sığınmacı nasıl bizi tehdit ediyor? Hani hükümetin sınırlarımıza hakimdi? Yoksa değil mi? Olmadığını ve kasten oldurmadığını biliyoruz. Çünkü her gün düzensiz yeni sığınmacılarla karşı karşıya kalıyoruz. Sonra da senin anlattıklarınla...

“Yol geçen hanı” mı Türkiye Erdoğan? Sınırı koruyamadığını, Biden’a verdiğin sözü yerine getirdiğini itiraf ediyorsun. Bunca sığınmacıyı bu topraklar kabul edemez. Kapalı kapılar ardında hangi taahhütlerde bulunduğunu söyle artık millete. Yine mi mal varlığınla tehdit edildin!

Sabah başka akşam başka konuşuyorsun, aldığın talimata göre görüşün değişiyor. Bahçeli’nin ise hiç sesinin çıkmaması sığınmacıları kabul ettiğinin itirafıdır. Erdoğan’ın her söylediğini emir komuta zinciri içinde yerine getiriyor, sonra da "en milliyetçi benim" diye geçiniyor.

Son olarak MHP’ye gönül vermiş, vatansever insanlarımıza seslenmek istiyorum: Bu olanları ülkemize reva gören MHP yönetimine ses çıkarmayacak mısınız?"

Erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen ve giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Bölgenin ve en başta da Afganistan’ın bir an önce istikrara kavuşturulması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz" açıklamasını yapmıştı.

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