Afganistan Cumhurbaşkanı ülkesini terk etti, Taliban Başkanlık Sarayı'nda!

Reuters Haber Ajansı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'ın Başkanlık Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Bir NATO yetkilisi, Kabil havaalanındaki tüm ticari uçuşların askıya alındığını, yalnızca askeri uçakların çalışmasına izin verildiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da yaşayan Türk vatandaşlarına ilişkin, "Dönmek veya kalmak isteyen vatandaşlarımız, bazıları kalmak istiyor biraz önce söylemiştim. Bize hem Büyükelçiliğimize hem de konsolosluk çağrı merkezimiz 7 gün 24 saat hizmet veriyor yurtdışındaki yaşayan tüm vatandaşlarımıza." ifadelerini kullandı.

17:00 Eşref Gani ülkeyi terk etti

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, akşam saatlerinde Kabil Havalimanı'ndan kalkan bir uçakla ülkesinden ayrıldı. Sabah saatlerinde Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinin ardından, 2014 yılından beri ülkenin cumhurbaşkanı olan Gani, Afganistan'ı terk etti. Gani ayrılığın ardından "Kabil'de kalsaydım insani felaket yaşanacaktı" dedi.

19:50 Taliban, kentte kamu binalarını almaya başladıklarını duyurdu

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını açıkladı.

Mücahit, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başkenti barışçıl şekilde devralmak istediklerini ve bu nedenle güç kullanmadıkları ancak hükümet güçlerinin bölgeden ayrılıp binaları boşalttığını belirtti.

Bunun üzerine olası hırsızlık olaylarının da önlenmesi için merkezde ve kamu binalarında kontrolü almaya başladıklarını kaydeden Mücahit, "kentte güvenliği sağlayacakları" ifadesini kullandı.

Mücahit, Taliban'ın sivillerin evlerine girilmesine izin vermeyeceğini ifade etti.

20:04 Kabil havaalanında silah sesleri

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, vatandaşlarını Kabil havaalanında silah seslerinin duyulduğu yönünde haberler geldiği konusunda uyardı.

Büyükelçiliğin güvenlik uyarısında, ABD vatandaşlarından bulundukları yere sığınmaları istenirken, "Kabil'de güvenlik durumunun hızla değiştiği" ifadesi kullanıldı.

Büyükelçilikteki bütün faaliyetlerin durdurulduğu belirtilen güvenlik uyarısında, Kabil havaalanında silah seslerinin duyulduğu haberlerinin geldiği kaydedildi.

Uyarıda ayrıca büyükelçilik çalışanları ve vatandaşların Afganistan'dan tahliye edilmesi için gerekenlerin yapıldığına işaret edildi.

Associated Press ajansı kaynakları da ABD'nin Afganistan maslahatgüzarının ABD askerleri tarafından elçilikten Kabil havaalanına getirildiği bilgisini paylaştı.

20:45 NATO: Tüm ticari uçuşlar askıya alındı