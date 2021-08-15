Afganistan Cumhurbaşkanı ülkesini terk etti, Taliban Başkanlık Sarayı'nda!

Reuters Haber Ajansı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'ın Başkanlık Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Bir NATO yetkilisi, Kabil havaalanındaki tüm ticari uçuşların askıya alındığını, yalnızca askeri uçakların çalışmasına izin verildiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da yaşayan Türk vatandaşlarına ilişkin, "Dönmek veya kalmak isteyen vatandaşlarımız, bazıları kalmak istiyor biraz önce söylemiştim. Bize hem Büyükelçiliğimize hem de konsolosluk çağrı merkezimiz 7 gün 24 saat hizmet veriyor yurtdışındaki yaşayan tüm vatandaşlarımıza." ifadelerini kullandı.
17:00 Eşref Gani ülkeyi terk etti
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, akşam saatlerinde Kabil Havalimanı'ndan kalkan bir uçakla ülkesinden ayrıldı. Sabah saatlerinde Taliban'ın başkent Kabil'e girmesinin ardından, 2014 yılından beri ülkenin cumhurbaşkanı olan Gani, Afganistan'ı terk etti. Gani ayrılığın ardından "Kabil'de kalsaydım insani felaket yaşanacaktı" dedi.
19:50 Taliban, kentte kamu binalarını almaya başladıklarını duyurdu
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, hükümet güçlerinin başkent Kabil'den ayrılması nedeniyle kentin ve kamu binalarının kontrolünü almaya başladıklarını açıkladı.
Mücahit, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, başkenti barışçıl şekilde devralmak istediklerini ve bu nedenle güç kullanmadıkları ancak hükümet güçlerinin bölgeden ayrılıp binaları boşalttığını belirtti.
Bunun üzerine olası hırsızlık olaylarının da önlenmesi için merkezde ve kamu binalarında kontrolü almaya başladıklarını kaydeden Mücahit, "kentte güvenliği sağlayacakları" ifadesini kullandı.
Mücahit, Taliban'ın sivillerin evlerine girilmesine izin vermeyeceğini ifade etti.
20:04 Kabil havaalanında silah sesleri
ABD'nin Kabil Büyükelçiliği, vatandaşlarını Kabil havaalanında silah seslerinin duyulduğu yönünde haberler geldiği konusunda uyardı.
Büyükelçiliğin güvenlik uyarısında, ABD vatandaşlarından bulundukları yere sığınmaları istenirken, "Kabil'de güvenlik durumunun hızla değiştiği" ifadesi kullanıldı.
Büyükelçilikteki bütün faaliyetlerin durdurulduğu belirtilen güvenlik uyarısında, Kabil havaalanında silah seslerinin duyulduğu haberlerinin geldiği kaydedildi.
Uyarıda ayrıca büyükelçilik çalışanları ve vatandaşların Afganistan'dan tahliye edilmesi için gerekenlerin yapıldığına işaret edildi.
Associated Press ajansı kaynakları da ABD'nin Afganistan maslahatgüzarının ABD askerleri tarafından elçilikten Kabil havaalanına getirildiği bilgisini paylaştı.
20:45 NATO: Tüm ticari uçuşlar askıya alındı
NATO yetkilisi, Kabil havaalanındaki tüm ticari uçuşların askıya alındığını, yalnızca askeri uçakların çalışmasına izin verildiğini söyledi.
20:57 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri aldık
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki gelişmelerle ilgili Türk vatandaşların güvenliği konusunda, "Diplomatik misyonlarımızla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor" açıklamasını yaptı.
21:35 Afganistan'dan ayrılan Gani: Kabil'de kalsaydım insani felaket yaşanacaktı
Afganistan'dan ayrılan Eşref Gani'den ilk açıklama geldi. Afgan halkının canını ve malını korumak, kan dökülmesini önlemek için Kabil'den ayrıldığını söyleyen Gani, “Kabil'de kalsaydım insani felaket yaşanacaktı. İsteyen silahlı Taliban'ın karşısına çıkmalıydım ya da son yirmi yılımı korumaya adadığım aziz ülkemi terk etmeliydim. Taliban beni uzaklaştırmayı başardı, tüm Kabil'e ve Kabil halkına saldırmak için buradalar. Kan dökülmesini önlemek için en iyisinin ayrılmak olduğunu düşündüm” açıklamasını yaptı.
Gani şöyle devam etti:
"Bugün zor bir seçimle karşılaştım. Ya Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girmek isteyen silahlı Taliban'ın karşısına çıkmalıydım ya da son yirmi yılımı korumaya adadığım aziz ülkemi terk etmeliydim.
Taliban beni uzaklaştırmayı başardı, tüm Kabil'e ve Kabil halkına saldırmak için buradalar. Kan dökülmesini önlemek için en iyisinin ayrılmak olduğunu düşündüm.
Taliban yeni bir tarihsel sınavla karşı karşıya; ya Afganistan'ın adını ve onurunu koruyacaklar ya da başka yerlere ncelik verecekler. Pek çok insan korku içinde ve geleceğe güvenmiyor. Taliban'ın Afganistan'ın tüm halkı, milletleri, farklı sektörleri, kız kardeşleri ve kadınları nezdinde meşruiyet kazanması ve halkın kalbini kazanmasını gerekiyor. Bunu yapmak için net bir plan hazırlayın ve bunu halkla paylaşın."
22:00 Al Jazeera, Taliban militanlarının Başkanlık Sarayı'nın içinde olduğunu gösteren görüntüler paylaştı
22:53 Pentagon asker sayısını arttırdı
Reuters'ın haberine göre, Pentagon, Kabil'den tahliyeye yardım etmek için 1.000 asker daha yetkilendirdi ve Afganistan'da beklenen toplam asker sayısını 6.000'e çıkardı.
23:12 BM'den toplanma kararı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından yarın acil toplanacak.
23:46 Guterres'ten itidal çağrısı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afganistan'daki gelişmelerden ''derin endişe'' duyduğunu belirtti, Taliban'a ve diğer taraflara itidal ile sivillerin korunması çağrısı yaptı.
23:57 Taliban: Bu kadar çabuk beklemiyorduk
Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosunun Başkanı Molla Abdul Gani Birader, Afganistan'da hedeflerine bu kadar çabuk ulaşacaklarını beklemediklerini söyledi.
Birader, Taliban'ın başkent Kabil başta olmak üzere Afganistan'ın tamamına yakınında hakimiyet kurmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Böyle bir başarıya bu kadar çabuk ve bu kadar kolay ulaşacağımızı beklemediğimi söylemeliyim." dedi.
Birader, "Kibirli olmamalıyız. Daha önce hiç sahip olmadığımız ağır bir sorumluluğumuz olacak. Şimdi imtihan zamanı. Şu anda ülkemiz insanlarının hizmet sunumu, güvenliği ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi açısından çok önemli bir sınavdan geçiyoruz. İnsanların hayatlarını ve geleceklerini nasıl kuruyacağımıza ikna etmemiz gerekir." ifadelerini kullandı.
Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosunun Sözcüsü Muhammed Naim de Kabil'de büyükelçilikler, diplomatik misyonlar ve yabancı uyruklular için tehlike olmadığını kaydederek, Taliban'ın ülke genelinde güvenliği koruyacağını vurguladı.