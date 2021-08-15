Taliban, Kabil'e ulaştı; "Yönetimin devri için müzakerelere başlanacak"

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Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın her yönden başkent Kabil'e girmeye başladığını açıkladı. Taliban sözcüsü, başkentin sınır kapılarında bekleme talimatı aldıklarını, "barışçıl bir güç değişimi" istediklerini duyurdu.

Günlerdir Afganistan'da vilayet merkezlerini ele geçiren Taliban, Kabil'e ulaştı. Afganistan İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasının ardından Taliban, militanların Kabil sınır kapılarında durma, şehre girmeme talimatı aldığını duyurdu. Taliban, Afganistan'da iktidarın "barışçıl bir şekilde devredilmesi için" müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

İşte, Taliban'ın Kabil'e ulaşmasıyla Afganistan'da yaşananlar....

Taliban'dan açıklama

Reuters'ın aktardığına göre, Doha'da bulunan Taliban lideri, militanlardan Kabil'de şiddete başvurmamalarını, şehri terketmek isteyenlere güvenli geçiş sağlamalarını ve kadınları güvenli bölgelere yönlendirmelerini istedi.

Taliban sözcüsü, militanların Kabil'in sınır kapılarında durma, şehre girmeme talimatı aldığını söyledi. Taliban'dan yapılan açıklamada "Güçlerimiz Kabil şehrine girmiyor ve barışçıl bir güç değişimi talep ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Taliban tarafından internet üzerinden yayımlanan açıklamada, güçlerin Kabil'i güç kullanarak ele geçirmeyeceği belirtildi ve "Geçiş sürecinin güvenli bir şekilde yapılması için müzakereler sürüyor" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, kentin güvenlik sorumluluğunun şimdilik hükümete ait olduğu belirtilerek, iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesi için müzakerelerin sürdüğü kaydedildi.

Taliban, Afgan halkına da ülkede kalmaları çağrısı yaparak, "her kesimden insanın, gelecekteki İslami sistemde herkese hizmet eden ve herkesin kabul edeceği sorumlu bir hükümeti kendilerinin görmelerini" istediklerini vurguladı.

Al Mayadeen News'un bir kaynağına dayandırdığı haberinde, Kabil'de "kaosun hakim olduğu" ve Cumhurbaşkanı Eşref Gani'yi taşıdığı tahmin edilen bir cumhurbaşkanlığı uçağının görüldüğü belirtildi.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı'ndan bir yetkili Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Khalilzad ve üst düzey NATO yetkilileriyle acil durum görüşmeleri gerçekleştirdiğini söyledi.

"Geçiş hükûmeti için müzakereler başlayacak"

Afganistan'da yerel Tolo TV'de yayımlanan bir videoda Afganistan İçişleri Bakanı, bir geçiş hükümeti için "iktidarın barışçıl transferi" olacağını söyledi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın başkente girmesinin ardından, yönetimin devri için müzakerelere başlanacağını duyurdu. İçişleri Bakanı, Afganistan'da bir geçiş hükûmetine, barışçıl bir yönetim devri yaşanacağını söyledi.

"Taliban'dan temsilciler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda"

CNN'e konuşan bir kaynak, Afganistan'da başkent Kabil'e ulaşan ve yönetimin barışçıl bir şekilde devredilmesini beklediklerini söyleyen Taliban'dan 8-9 temsilcinin, görüşmeler için Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğunu aktardı.

CNN'e konuşan bir başka kaynak ise, aralarında Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin danışmanlarının da bulunduğu bazı üst düzey Afgan yetkililerin Hamid Karzai havalimanında olduğunu söyledi.

ABD, tahliye çalışmalarına başladı

Taliban'ın Kabil'e ulaşmasıyla ABD ve NATO birliklerinin tahliye süreçleri de hız kazandı. ABD askerleri, ülkedeki diplomatlar ve personelin tahliyesine başladı. ABDli bir yetkili, ABD ekibinden "çekirdek" bir grubun Kabil havalimanından çalıştığını belirtti. Bir NATO yetkilisi ise bazı Avrupa Birliği yetkililerinin güvenli bir yere götürüldüğünü aktardı.

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Almanya, Kabil'deki büyükelçiliğini kapatacağını belirterek Afganistan'da bulunan tüm vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri yönünde çağrı yaptı.

34 vilayet merkezinden 25'i Taliban'ın kontrolünde

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı alması ve Afgan yönetiminin Taliban ile barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Taliban saldırıları hız kazandı.

Taliban, hazirandan itibaren onlarca ilçeyi ele geçirdikten sonra kuşatmaya aldığı vilayet merkezlerine yöneldi.

Afganistan-İran sınırındaki Nimruz vilayet merkezi Zaranc, Taliban’ın ele geçirdiği ilk vilayet merkezi oldu. Ardından çoğu kuzey ve güneyde olmak üzere 25 vilayet merkezinde Afgan güvenlik güçleri, Taliban'a karşı kontrolü kaybetti. Kabil yönetimi halen 9 vilayet merkezinde hakim durumdaydı.

Taliban, bu sabah başkent Kabil'e saldırılarını hızlandırdı ve pek çok yönden şehre girmeye başladı.

ABD istihbaratı, iki gün önce Taliban'ın Kabil'i kuşatma ihtimaline ilişkin bir rapor yayınlamıştı. Raporda, Kabil'in bir ay içinde kuşatılabileceği belirtilmişti.

Bir ayda binlerce sivil kayıp

Çatışmaların son aylarda yoğunlaşması sivil kayıplarını ve göçleri artırdı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 2021'in ilk yarısında 1659 sivil hayatını kaybederken son bir ayda 1000'den fazla sivil yaşamını yitirdi.

Afganistan Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu, mayıs başından ağustosa kadar yaklaşık 1 milyon sivilin evlerinden olduğunu açıkladı.

BM, 18 milyon Afgan'ın insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildiriyor.

20 yıldır Afganistan'da bulunan ABD ve NATO'ya bağlı birlikler ülkeden çekilmelerini tamamlamak üzere.

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