Kılıçdaroğlu'ndan enerji kesintisi tepkisi: Tabii daha önemli işleri var; sanatçının evine baskın yaptırmak, gazeteciyi hapse attırmak, beceriksizler!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanayiye yönelik önce doğalgaz, sonra da elektrik kesintisi kararlarına tepki gösterirken, iktidara "Beceriksizler!" diyerek yüklendi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sanayi kuruluşlarına yönelik elektrik kısıtlaması yapılmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu Twitter mesajında gazeteci Sedef Kabaş'ın 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklanması ve sanatçı Sezen Aksu'nun şarkısıyla ilgili hedef gösterilmesine göndermede bulunarak şunları kaydetti:

"Sanayi tesislerine 3 gün boyunca enerji verilemeyecek. Bu iktidar bu ülkeye bunu da yaşattı. Tabii daha önemli işleri var. Gece yarısı sanatçıların evine baskın yaptırmak, gazetecileri atasözü paylaştılar diye hapse attırmak, dil koparmak… Beceriksizler!"

Ne olmuştu?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, doğalgaza dayalı elektrik santrallerine gaz verilememesi kaynaklı olarak elektrik arzında da sıkıntı oluşacağını ve sanayi kuruluşlarına elektrik kısıtlaması yapılacağını duyurmuştu. Bakanlık açıklamasında, İran’ın arıza bildirerek gaz akışını durdurduğu belirtilmişti.

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