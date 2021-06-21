Kılıçdaroğlu’na ‘linç’ girişimi davasında 3. duruşma; CHP'li Özel: Burunlarından fitil fitil getirerek hesap soracağız

Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesinde uğradığı linç girişimine yönelik açılan davasının 3. duruşmasını takip etmek için Çubuk’ta bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel “Hem bu içeridekilerden hem azmettirenlerden burunlarından fitil fitil getirerek hesap soracağız” dedi.

Ankara Çubuk’ta, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 21 Nisan 2019 tarihinde katıldığı şehit Er Yener Kırıkçı’nın cenaze töreni sırasında uğradığı linç girişimi ile ilgili 21 kişinin yargılandığı davasının üçüncü duruşması Çubuk Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dava 7 Ekim 2021 tarihine ertelendi.

Duruşma devam ederken CHP’nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel açıklama yaptı.

Erkek: Gerçek sanıklar, arka plandakiler adaletin karşısına çıkarılamıyor

ANKA'da yer alan habere göre, dava sürecini değerlendiren CHP’nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek şunları söyledi:

“Siyasi tarihimizin kara bir lekesi olan Çubuk linç girişimi davasının duruşmasındayız. Bu dava yargı bağımsız olmadığı için Çubuk’ta asliye ceza mahkemesinde görülüyor. Bu davanın Ankara Adliyesi’nde ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerekir. Organize, planlı taammüden öldürmeye teşebbüs eylemiyle karşılaştık. Bu aslında demokrasiye yönelik ağır bir saldırıydı.

Bu saldırıyı organize edenler dışarıdan Çubuk’a getirilmişti. Burada bazı sanıklar yargılanıyor ama gerçek sanıklar, arka plandakiler adaletin karşısına çıkarılamıyor. Tüm adaletsizlikleri adaletle ortadan kaldıracağız. Bu iktidar değişmediği sürece adalet hiçbir yerde tecelli etmeyecek. Soma’da, Çorlu tren katliamı davasında Çorlu’da da Ankara Gar Katliamı davasında da Berkin Elvan’da da adalet tecelli etmeyecek. Bu adaletsiz düzeni mutlaka değiştireceğiz. Bu davanın da sonuna kadar takipçisi olacağız.”

Özel: Mahkemenin gecikmesine kimse sevinmesin

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de şu açıklamayı yaptı:

“Biz salonda sanıkların gözünün içine bakıyoruz. Onlar bizim gözümüzün içine bakamıyorlar. Büyük bir utanç var ellerinde, alınlarında. Bugüne kadar bazı siyasiler tarafından şımartılan ‘mert insan, sert insan’ denilenlerin hakim karşısında savunmalarını gördük. Bütün Türkiye dışarıdan toplanmış, Çubuk’un da adını karalayan bu linç girişimindeki faillerin gerçek yüzlerini gördü.

Orada toplanan taşların, önceden istiflenmiş sopaların sahibi ortada yok. Hepsi ‘ben yapmadım ben görmedim’ diyor. Hepsi ‘biri beni arkadan ittirdi’ diyor ama o arkadan ittiren ortada yok. Biz o arkadan ittireni biliyoruz. O şeytanlaştıran, kutuplaştıran, hedef gösteren, kendi siyaseti için kendisinden başka herkesi terörist gibi gösteren kirli siyasettir. Biz azmettiriciyi biliyoruz. O azmettirici siyaseten tükenmişliğin önüne geçebilmek için her türlü yalana, iftirayı kendi siyasetini güçlendirebilmek için kullanmaktadır.

Kemal Kılıçdaroğlu Artvin Şavşat’ta PKK’nın 1 askeri şehit ettiği saldırıdan kurtulmuş kişidir, PKK’nın hedefidir. Adalet Yürüyüşü’nde öldürülmesi için IŞİD’in minibüs aldığı, içine bombaları koyduğu, saldırıya giderken yakalandığını İçişleri Bakanlığı açıklamasından öğrendiğimiz IŞİD’in hedefindeki kişidir. Her şehit cenazesinde vardır.

Buradaki gözü dönmüşleri azmettirenlerden tarih önünde hesap soracağız. Bu mahkemenin gecikmesine kimse sevinmesin geciktikçe daha özgür bir Türkiye’ye yaklaşıyoruz. Oyalandıkça yargının bağımsız olduğu başka bir süreç geliyor. Hem bu içeridekilerden hem azmettirenlerden burunlarından fitil fitil getirerek hesap soracağız.”

Ne olmuştu?

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 21 Nisan 2019 tarihinde şehir Er Yener Kırıkçı’nın Çubuk’taki cenaze törenine katılmıştı. Burada linç girişimine uğrayan Kılıçdaroğlu, önce bir eve sığınmış, arasından zırhlı araçla köyden çıkarılmıştı. Linç girişimine ilişkin daha önce 36 kişi ile yaşı 18’den küçük 11 kişi hakkında dava açılmıştı.

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