Kılıçdaroğlu’na ‘linç’ girişimi davasındaki ayrıntı: Korumalar, 10.30’da törene katılacaklarını bildirmiş

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara- Çubuk’ta şehit Piyade Er Yener Kırıkçı’nın cenazesinde yaşadığı linç girişimiyle ilgili detaylara dikkati çekti.

Kılıçdaroğlu'nun koruma polisinin verdiği ifadeye göre, saat 10.30'da Çubuk'ta tören yapılacak alana gittiklerini ve tertip komitesinin başındaki albaya, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cenazeye katılacağı bilgisini verdiklerini söylediğini belirten Erkin, koruma polisinin, albayın ardından Çubuk İlçe Emniyet Müdürü'ne de katılım bilgisini verdiğini belirttiğine de dikkati çekti. Erkin, Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın ise 20 Eylül 2019'da mahkemeye gönderdiği yazıdaki, “Kılıçdaroğlu'nun şehit törenine katılacağı hususunda yazılı veya sözlü bir bilgi veya belge ulaşmadığı” iddiasını hatırlattı.

Erkin, “Koruma polisi mi jandarma mı doğru söylüyor?” sorusunu sorarak, “Yorum sizin!” dedi.

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