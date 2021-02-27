Kılıçdaroğlu’na linç girişiminde 21 kişi hakkında daha dava açıldı

Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimine ilişkin 21 kişi hakkında daha dava açtı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 21 Nisan 2019 tarihinde şehir Er Yener Kırıkçı’nın Çubuk’taki cenaze törenine katılmıştı. Burada linç girişimine uğrayan Kılıçdaroğlu, önce bir eve sığınmış, arasından zırhlı araçla köyden çıkarılmıştı. Linç girişimine ilişkin daha önce 36 kişi ile yaşı 18’den küçük 11 kişi hakkında dava açılmıştı. Bu kişilerin yargılanmasına pazartesi günü devam edilecek.

Gazeteci Alican Uludağ'ın haberine göre, Çubuk Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturmada görüntüler üzerinden yeni şüphelilere ulaştı. 21 kişi hakkında bu kapsamda, hakaret, yaralama ve kamu malına zarar vermek suçlarından iddianame düzenlendi.

İddianamede Kılıçdaroğlu’nun yani sıra CHP Milletvekilleri Levent Gök, Murat Emir, Yıldırım Kaya, danışman Deniz Demir ve Barış Bozkurt da müşteki olarak yer aldı.

Davada Kılıçdaroğlu’nun avukatlığını Celal Çelik yapıyor.