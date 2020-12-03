Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, linç girişimi davasını anlattı: Birinin, sustalıyla saldırdığını belgeledik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Ankara- Çubuk’ta şehit Piyade Er Yener Kırıkçı’nın cenazesindeki linç girişimine ilişkin görülen ilk davaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sanıklardan Vahit Delbaş’ın duruşmada ileri sürdüğü öldürmeye niyetleri olmadıkları iddiasına tepki gösteren Çelik, kastın öldürmeye yönelik olduğunu deliller ile ispatladıklarını söyledi. “Birinin, sustalı diye tabir edilen bıçakla Kılıçdaroğlu’na saldırdığını belgelediklerini” ifade eden Çelik, söz konusu duruşmaların da bir üst mahkemede görülmesi gerektiğini belirtti. Çelik, “yargıda çifte standart” eleştirisi getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik 2019’da Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesindeki linç girişimine ilişkin davanın ilk duruşması 1.5 yıl sonra Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanıklardan biri kendisini böyle savundu: Öldürmek isteseydik çıkamazdı

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, ilk duruşmada neler yaşandığını anlatan Kılıçdaroğlu’nun Avukatı Celal Çelik, “kastın öldürmeye yönelik olduğunu deliller ile ispatladıklarını” söyleyerek şunları kaydetti:

“Birinin, sustalı diye tabir edilen bıçakla Genel Başkan’a saldırdığını belgeledik”

“Bir sanık, Genel Başkan’ın sığındığı evin merdivenlerine çıkıp eve girmek istiyor. Sonrasında elindeki keseri ve ona benzer aletleri başkalarına vermeye çalışıyor. Elindeki kesiği, kanlı elini bir askere göstererek ‘Komutanım bak elime. Kılıçdaroğlu’nu öldüreceğim, onu sağ çıkarmayacağım’ anlamında sözler söylüyor. Birçok kişi ‘Yakın’ diye bağırdı. Birçok kişi ‘Öldürün’ laflarını kullandı. Genel Başkan’ın eve götürülme aşamasında birinin, elinde keserle Genel Başkan’a hamle yaptığını, o sırada bir partilinin elini kaldırıp engel olması sonucu bu hamlenin başarıya ulaşmamış olduğunu ispatladık. Birinin, sustalı diye tabir edilen bıçakla Genel Başkan’a saldırdığını belgeledik.”

“Yargıda çifte standart!”

Dosyanın üst mahkemeye gönderilmesi gerektiğini söyleyen Çelik, “Böylesine bir olayın onda birinin bile Recep Tayyip Erdoğan’a ya da AKP’li başka bir siyasetçiye yapılması halinde o insanlar mutlaka tutuklanacaktı ve adam öldürmeye teşebbüs kapsamında dava açılacaktı. Yargıda çifte standart olan bir durum” ifadelerini kullandı.

“Kılıçdaroğlu’na linç girişimi Madımak katliamı ile benzeşiyor”

Çelik, linç girişiminin Madımak katliamı ile benzeştiğine dikkat çekerek, “Orada da ‘Yakın’ sözleri ile başlamıştı. ‘Öldürün’ diyenler, keserle, bıçakla, sopayla saldıranlar vardı. Arada ne fark var? Bu olayın basit bir yaralama suçu kapsamında ele alınmaya çalışılması doğru değil. Madımak ile ilgili tutanakları, görüntüleri bir dahaki duruşmaya getireceğiz. Bu olayın ne kadar vahim olduğunu görsünler” diye konuştu.