Kılıçdaroğlu'na Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'ten 'Çakıcı' telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın tehdidinin ardından MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'in kendisini aradığını söyleyerek, "Beni en duygulandıran telefon Sayın Seval Türkeş’e ait. Aradı, büyük üzüntülerini dile getirdi. Bu partinin böyle bir pozisyona düşmesinin kendisi açısından da çok büyük bir rahatsızlık yarattığını dile getirdi" dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı ile ilgili soruşturma başlatılmasının ardından Karabük'te gazetecilere yaptığı açıklamada, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır' sözleriyle ilgili olarak, "MHP Genel Başkanının bir mafya liderine sahip çıkması asıl üzücü olan bu. Geri tartışmaların hiçbir önemi yok" dedi.

Kılıçdaroğlu şu açıklamayı yaptı:

"MHP Genel Başkanının bir mafya liderine sahip çıkması asıl üzücü olan bu. Geri tartışmaların hiçbir önemi yok.

Beni en duygulandıran telefon Sayın Seval Türkeş’e ait. Aradı, büyük üzüntülerini dile getirdi. Bu partinin böyle bir pozisyona düşmesinin kendisi açısından da çok büyük bir rahatsızlık yarattığını dile getirdi. Bunu söylemek isterim. Diğerlerinin hiçbir önemi yok. Kendi düşüncelerimizi ifade edeceğiz. Biz bildiğimiz yoldan kararlılıkla devam edeceğiz.

Bakın bir cumhuriyet kentindeyiz. Bir cumhuriyet şehrindeyiz. Dolayısıyla bu cumhuriyet şehrinde olmaktan da ayrıca mutluyum. Keşke Türkiye'nin her tarafı böyle olabilse. Pek çok sorun var. Esnafın sorunu var. Siyaset kurumunun bunlarla ilgilenmesi lazım. Siyaset kurumu eğer gidip de mafya mensubuna sahip çıkıyorsa bunda bir sorun var demektir. Demokrasi açısından, hukuk açısından sorun var demektir. Bunları aşmalıyız. Biz bunları aşmaya karalıyız.

Kim ne yaparsa yapsın biz bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi, gerçek anlamda hakkı, gerçek anlamda özgürlüğü getirmekte kararlıyız."

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