Kılıçdaroğlu, Manavgat'tan sonra Marmaris'e gitti: "Var olan sistem, merkezden olayı yönetmesini mümkün kılmıyor; çünkü talimat bekliyor"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Manavgat’ın ardından Marmaris’e hareket etti. Saat 23.15’te Marmaris’te kurulan Muğla Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezi’ne geldi. Ülke genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin konuşan Kılıçdaroğlu’nun açıklaması şöyle:

“Öğleden sonra Antalya’ya, Manavgat’a uğradık arkadaşlarımla birlikte. Şimdi buradayız. Marmaris’teyiz. Son yıllarda karşılaştığımız en büyük orman yangınlarıyla karşı karşıyayız. Hepimizin ciğeri yanıyor. Hepimiz merakla bu iş ne zaman bitecek? Nasıl sonlanacak? İktidar gerekli önlemleri ivedilikle alıyor mu, almıyor mu diye kafamızda birçok soru var. Geçmiş olsun dileklerimi ileterek sözlerime başlamak isterim. Belediye Başkanlarımızı dinlediniz. Büyükşehir Belediye Başkanımızla, Marmaris Belediye başkanımızla tam bir dayanışma içerisinde sorunu aşmak için ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Az önce ifade etti Marmaris Belediye Başkanımız, yangın çıktığı zamandan bu yana gözlerime uyku girmedi yatmıyorum, yatamıyorum. Marmaris’e karşı sorumluluğum var ve bu sorumluluğun gereğini yapacağım diyor. Aynı şekilde Büyükşehir Belediye Başkanı’mız da çabalarını sürdürüyor.”

"Bir kişiden talimat gelecek ki sorunlar çözülecek"

Bir başka gerçeğimiz daha ortaya çıktı. Onu da bütün Türkiye’nin bilmesini isterim. Nerede bir sorunla karşılaşırsa Belediye Başkanımız, büyük bir iş birliği içinde, büyük bir dayanışma içinde belediye başkanlarımız bir araya geliyorlar ve sorunun çözümüne katkıda bulunuyorlar. Bu konuda, CHP’nin Genel Başkanı olarak benim bir talimat vermem söz konusu değil. Çünkü bizim Belediye Başkanlarımız, liyakatlidir, bilgilidir, birikimlidir. Sorunu görür ve soruna kilitlenir, nasıl çözüleceği konusunda çaba harcar. Ben sadece yangın çıktığı saatten bu yana Belediye Başkanlarımızı arıyorum, durum hakkında bilgi istiyorum. Bu şunu gösteriyor; gerçekten de var olan sistem, siyasal iktidar, merkezden olayı yönetmesini mümkün kılmıyor. Çünkü talimat bekliyor. Bir kişiden talimat gelecek ki sorunlar çözülecek. Eğer bir ülkenin yönetimini bir kişinin talimatına bağlarsanız bu sorun çözülmez. Liyakatli insanlar, bilgili insanlar, soruna odaklanan insanların ve sorunları çözecek insanların kamuoyu yönetiminde görev alması lazım. Belediye başkanlarımızın felsefesi bu. Bu felsefeyle hareket ediyorlar. Bu felsefeyle sorunlara kilitlenmeye çalışıyorlar.

"Orman Bakanlığı'nın çalıştay yaptığını duydunuz mu"

Marmarisli kardeşlerim, orman yangınları yeni bir yangın değil. Yeni karşılaştığımız bir olay da değil. Kendimi bildim bileli, belli dönemlerde hatta yaz aylarında giderek sıklaşan orman yangınları var. Bir iktidarın yapması gereken nedir? Orman yangınları her yıl oluyorsa ve bizim ciğerlerimiz yanıyorsa, bununla ilgili çözümler üretmektir. Kim yapacak bunu? Elbette ki ülkeyi yöneten siyasi otorite yapacak. Ama o siyasi otorite bu görevi yapmıyor. Bu görevi kim yapıyor, Büyükşehir Belediye Başkanı’nız yapıyor. Ormanlarımızı korumak görev değil, sorumluluktur. Orman Yangınları Çalıştayı yaptık. Siz hiç Orman Bakanlığı’nın orman yangınlarını önlemek için bir çalıştay yaptığını duydunuz mu? Veya bir önlem alınması gerektiğini duydunuz mu? Bu önlemin nasıl olması gerektiğini duydunuz mu? Yapmıyorlar. Yangın çıktıktan sonra sanki yeni bir olay olmuş ve biz bu yeni olay karşısında nasıl önem alırız ya da alabilir diye düşünmüyorlar. Her yıl tekrarlanan olaylar… Ormanlar yanıyor. Ormanlardaki canlılar yanıyor, diğer canlılar yanıyor evet. Hepimiz büyük bir hüzünle izliyoruz evet.

"İktidar sahiplerinin söylemleri birbiriyle çelişiyor"

Belediye başkalarımızın gözüne uyku girmiyor evet. Ama yeterli ekipman yok. Ve iktidar sahiplerinin söylemleri birbiriyle çelişiyor. Birisi diyor ki uçağımızı yok. Öbürü diyor ki yangın söndürecek uçak bizim envanterinde yok. Birisi diyor uçağımız var ama yetersiz. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Dolayısıyla, var olan sorunun çözümü, sistemin değişikliğine bağlıdır. Sistemi değiştireceğiz. Bu anlayışı da değiştireceğiz. Liyakatli insanların ülkeyi yönetmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Ben gösteriyorum. Bu ülkede yaşayan herkesin de tek tek aynı çabayı göstermesini isterim. Bakın tipik bir örnek vereyim. 2002 yılında Türkiye’de 176 yerde yangın oluyor. Orman yangını. Çoğumuzun haberi bile olmadı. Neden uçaklar vardı. Keşif uçakları vardı aynı zamanda. Dumanı görür görmez fark ediyorlardı ve engelliyorlardı. Şimdi 7-8 yerde, 10 yerde yangın çıktı, günlerdir devam ediyor. Bir bakan gidiyor bir bakan geliyor. Yahu bakanların gidip, gelmesiyle bu sorun çözülmez ki. Bu sorun akılcı politikalar üretilerek çözülür. Türk Hava Kurumu’nun yangın söndürme uçaklarını niye yok ettiler? Neden ambarlara kilitlediler? Eğer THK’nın yangın söndürme uçakları bugün olsaydı, ki bunların sayısı 19’du. Bu tablo çoktan bitmişti. Kimsenin karamsar olmasını istemem. Türkiye’nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Akılcı politikalarla elin oğlu çözüyor da biz niye çözemeyelim? Bu yangınlar her yerde oluyor.

"Çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya olan bir siyasi iktidar, Türkiye Cumhuriyeti devletini sağlıklı yönetemez"

Bu Türkiye’nin gerçeklerinden siyasi iktidarın büyük ölçüde koptuğunu gösteriyor. Dolayısıyla, çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya olan bir siyasi iktidar, Türkiye Cumhuriyeti Devletini sağlıklı yönetemez. Türkiye’yi bu badireden kurtaracağız. El birliğiyle birlikte kurtaracağız."

"Brifing verildi: Uçak yoktu, 9 yerine 5 helikopter vardı"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na Muğla'daki yangınlarla ilgili yaklaşık yarım saatlik detaylı bir brifing veren Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Orman Bölge Müdürlüğü'nün Marmaris'teki söndürme çalışmalarında 9 helikopter ve 1 uçakla müdahale ettiğini açıkladığını aktardı. Ancak Marmaris'te sadece 5 helikopter gördüklerini, uçağın ise yangına müdahalesini tespit edemediklerini kaydeden Gürün, "Sabah ne ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Şu an hiçbir söndürme çalışması yapılmıyor. Sadece meskun mahallere yaklaşıldığında itfaiye ekiplerimiz önlem alıyor" dedi.

“ÇAM BALI ÜRETİMİ DARBE ALDI”

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da şunları söyledi:

"Şu an yangının nereye gideceğini öngöremiyoruz. Yangın geniş bir alanda etkisini sürdürüyor. Şu ana kadar iki günde toplam 8 bin hektar alan yandı. Hava dünkü gibi olumsuz seyrederse sabah çok acı bir tablo ile karşılaşırız. Marmaris'te özellikle havadan müdahale çok yetersiz kaldı. Bu da yangının bu kadar büyümesinde birinci etmen oldu. Ayrıca çok önemli bir konu da Marmaris'in dünyaca ünlü çam balı ile ilgili. Yanan bu alanların neredeyse tamamı çam balı üretim yerleri. Dolayısıyla Marmaris'in çam balı çok büyük bir darbe aldı. Acilen Marmaris'in afet bölgesi olarak değerlendirilmesini istiyorum.. (ANKA)