Kılıçdaroğlu, Manavgat Belediyesi Yangın Dayanışma Merkezi’ni ziyaret ederek yangınla ilgili bilgi aldı
Belenobası Köyü’ne giderek incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, yangından etkilenen vatandaşların sorunlarını dinledi.
30 Temmuz 2021 20:31
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Kılıçdaroğlu, Manavgat Belediyesi Yangın Dayanışma Merkezi’ni ziyaret ederek yangınla ilgili bilgi aldı
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Kılıçdaroğlu, Manavgat Belediyesi Yangın Dayanışma Merkezi’ni ziyaret ederek yangınla ilgili bilgi aldı
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Kılıçdaroğlu, Manavgat Belediyesi Yangın Dayanışma Merkezi’ni ziyaret ederek yangınla ilgili bilgi aldı
424
Kılıçdaroğlu, Manavgat Belediyesi Yangın Dayanışma Merkezi’ni ziyaret ederek yangınla ilgili bilgi aldı
524
Kılıçdaroğlu, Manavgat Belediyesi Yangın Dayanışma Merkezi’ni ziyaret ederek yangınla ilgili bilgi aldı
624
Kılıçdaroğlu, Manavgat Belediyesi Yangın Dayanışma Merkezi’ni ziyaret ederek yangınla ilgili bilgi aldı
724
Kılıçdaroğlu, Manavgat Belediyesi Yangın Dayanışma Merkezi’ni ziyaret ederek yangınla ilgili bilgi aldı
824
Kılıçdaroğlu, Manavgat Belediyesi Yangın Dayanışma Merkezi’ni ziyaret ederek yangınla ilgili bilgi aldı
924
Kılıçdaroğlu, Manavgat Belediyesi Yangın Dayanışma Merkezi’ni ziyaret ederek yangınla ilgili bilgi aldı
1024
Kılıçdaroğlu, Manavgat Belediyesi Yangın Dayanışma Merkezi’ni ziyaret ederek yangınla ilgili bilgi aldı
1124
Kılıçdaroğlu, Manavgat Belediyesi Yangın Dayanışma Merkezi’ni ziyaret ederek yangınla ilgili bilgi aldı
1224
Kılıçdaroğlu, Manavgat Belediyesi Yangın Dayanışma Merkezi’ni ziyaret ederek yangınla ilgili bilgi aldı
1324
Kılıçdaroğlu, Manavgat Belediyesi Yangın Dayanışma Merkezi’ni ziyaret ederek yangınla ilgili bilgi aldı
1424
Kılıçdaroğlu, Manavgat Belediyesi Yangın Dayanışma Merkezi’ni ziyaret ederek yangınla ilgili bilgi aldı
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Kılıçdaroğlu, Manavgat Belediyesi Yangın Dayanışma Merkezi’ni ziyaret ederek yangınla ilgili bilgi aldı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Manavgat’taki yangın bölgesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu; Manavgat Belediyesi Yangın Dayanışma Merkezi’nde yardım organizasyonunu inceledi.
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Türkiye’nin 22 ilinde çıkan 71 yangından biri de Antalya’nın Manavgat ilçesinde 3 gün önce başlamıştı. 4 ayrı noktada çıkan yangında 3 kişi yaşamını yitirdi, hayvanlar yaşamlarını yitirdi ve yurttaşların bazıları evlerini kaybetti.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da İstanbul programını iptal ederek, Manavgat’taki yangın bölgesini ziyaret etti.
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Kılıçdaroğlu; Manavgat Belediyesi Yangın Dayanışma Merkezi’ne giderek buradaki yardımları yerinde inceledi. Kılıçdaroğlu burada alkışlarla karşılandı.
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Kılıçdaroğlu’na eşlik eden Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yardım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sözen, sabah saatlerinde başlayan yardımların, sahadan gelen bilgilere göre yönlendirildiğini aktardı.
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Evi yangında zarar gören, hasta çocuk annesi bir kadın Kılıçdaroğlu’ndan yardım istedi. Kılıçdaroğlu kadına yardımcı olunması için yetkililere talimat verdi.
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Manavgat'ta Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de eşlik etti.
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Kılıçdaroğlu, Manavgat Belediyesi Yangın Dayanışma Merkezi’ni ziyaret ederek yangınla ilgili bilgi aldı
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Kılıçdaroğlu, Manavgat Belediyesi Yangın Dayanışma Merkezi’ni ziyaret ederek yangınla ilgili bilgi aldı