Kılıçdaroğlu ile İnce arasında 'diktatörü tebrik' çatlağı

T24 Haber Merkezi

24 Haziran seçimlerinin sona ermesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasındaki gerilim devam ediyor. Kılıçdaroğlu ve İnce, bu kez de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik edip etmeme konusunda ayrı düştü.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde oyların yüzde 30.79’unu alan İnce, dün akşam yüzde 52.38 oy oranına ulaşarak seçilen rakibi Erdoğan’ı arayarak tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise bugün parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, “Demokrasiye inanmayan bir insan tebrik edilemez. Tek adam rejimini savunan tebrik edilemez. Nesini tebrik edeceğim. Bir genel başkan olarak mahkemelere hakim tayin ediyorsa onu mu tebrik edeyeceğim. Bir diktatörün nesini kutlayacağım ben” diye konuştu.

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Öte yandan, Kılıçdaroğlu'nun aynı toplantıda İnce’nin oy oranının beklentilerin altında kaldığı değerlendirmesinde bulundu. Kılıçdaroğlu’nun, “Koltuk sevdalısı olan, bireysel çıkışlarla görev arayan kişilerin bu partide işi yoktur. Bireysel çıkar peşinde koşup da milletvekili olmadım, hemen şunu eleştireyim diyenlerin, koltuk sevdasına tutulanların partimizde işi yoktur” sözleri de İnce’ye gönderme olarak yorumlandı.

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Seçim mağlubiyetinin ardından yaptığı ilk açıklamada, “Yüzde 30 barajını yıktık. 50 barajını da yıkacağız. Bana ‘Yürü önümüzden’ derlerse ben varım, hazırım” diyen İnce de, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından 81 ilde teşekkür turu gerçekleştireceğini söyledi.