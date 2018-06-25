Muharrem İnce'den 'devam' mesajı: "Önümüzden yürü" derlerse, ben varım

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün (24 Haziran 2018) yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin resmi olmayan kesin sonuçlarını değerlendirdi. Yüzde 30.6 oranındanoy alan İnce, siyaseti bırakıp bırakmayacağı yönündeki soruya, “Yüzde 30 barajını yıktık. 50 barajını da yıkacağız. Bana ‘Yürü önümüzden’ derlerse ben varım, hazırım” yanıtını verdi.

Sandıkların büyük çoğunluğunun açılmasıyla Anadolu Ajansı'nın açıkladığı sonuçların ardından Tayyip Erdoğan balkon konuşması yapmış, İnce, gece boyunca herhangi bir açıklamada bulunmamıştı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan İnce, "Ben kesinleşmesini istedim. Bunu görmeden çıkmak istemedim, korktuğumdan değil. Yüzde 50'in düşmesi ihtimali vardı" diye konuştı.

Gazeteci İsmial Küçükkaya, seçim gecesi İnce'ye mesaj attığını ve kendisinden, "Adam kazandı" yanıtı aldığı söylemişti. Muharrem İnce, Küçükkaya'yla arkadaşça düşüncesini paylaştığını ifade ederek, "Bunu haber yapacağını düşünmedim" dedi. Kesin sonuçları beklemek istediği için herhangi bir açıklamada bulunmadığını bir kez daha belirten İnce, "İnsanların bu şekilde öğrenmesini istemezdim. Demek ki gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olmak gerekirmiş düşünemedim" ifadesini kullandı.

Seçim sonrası ilk açıklaması için gazetecilerin karşısına çıkan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin TRT ekibini "Mitinglerimi göstermeyenin burada ne işi var" diyerek dışarı çıkardı belirtildi.

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İnce'nin açıklamasından satırbaşları şöyle:

"Medyada dolaşan haberler asparagas"

Sosyal medyada dolaşan asparagas haberlerle başlayayım. Bunların hepsi yalandır. Böyle bir şey yoktur. Beni tehdit edecek adam da henüz yeryüzüne gelmedi. Ama böyle bir şey olmadı. Yok eşimi kaçırmışlar, yok albaylar beni rehin almışlar. Bunlar birkaç hasta, şizofrenin ciddiye alınmayacak şeyleri. Bunları bir kere kapatalım. Birincisi bu. İkincisi 15 milyon yurttaşım bana oy verdi. Hedefimiz bu 15 milyonu 30 milyon yaptı. Eğer 15 milyon insan oy veriyorsa bu kısa sürede 30 milyon yapılabilir. Bunu herkesin böyle bilmesi lazım.

"Sayın Erdoğan, bugünden sonra AK Parti Genel Başkanı gibi davranmayın"

Sayın Erdoğan'a bugünden sonra artık AK Parti Genel Başkanı gibi davranmayın. Tavsiye ederim, 81 milyonun cumhurbaşkanı olun, hepimizin cumhurbaşkanı olun. Bu gerginliğe son verin, kucaklayın herkesi. Ben seçilseydim böyle yapacaktı. AK Parti Genel Merkezine gelip çay içecektim, herkesi kucaklayacaktım.

Suruçta ölenlere taziye

Ülkemizin ve demokrasimizin ve bizlerin gelecekteki yaşamını derinden etkileyecek bir seçim yaşadık. Bu seçim ilan edilme biçiminden, sonuçlarının açıklanmasına kadar, her şeyiyle adaletsiz bir seçim olmuştur. Her şeyden önce seçime kan bulaşmıştır. Suruç'ta ve Erzurum'da yaşananlar bu seçimi, kanın bulaştığı bir seçim olarak tarihteki yerine kaydetmiştir. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralananlara da acil şifalar diliyorum.

Seçim sonuçlarına dönük açıklanmaya muhtaç noktalar bulunmaktadır. 16 Nisan referandumunda hayır ve evet bloku olarak şekillenmesi ortaya çıkmıştır. Bu seçimde hayır blokunun 16 Nisan'da aldığı sonucun gerisinde bir sonuç alması açıklanmaya muhtaçtır.

Seçim sürecinde oylara müdahale edildiğini, sandıklarda çeşitli usülsüzlükler yaşandığını gördük. Görevli arkadaşlarımız bunlarla cansiperane mücadele etti. Onları kendi adıma kutluyorum. Seçimde her sandıkta ıslak imzalı tutanak tutulur. Bizim görevlilerimizin altında imzası bulunur. Bizim için gerçek sonuçlar bu tutanaklardır. Bize ulaşan bu tutanaklar ile YSK'nın açıkladığı sonuçlar arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Olan farklılıklar toplam sonucu değiştirecek nitelikte değildir. Dolayısıyla seçim sonuçlarını kabul ediyorum.

Seçim öncesinde ve sonrasında yaşadıklarımıza dair elbette söyleyeceğimiz çok şey var. En başta söyleyeceğimiz bugünden itibaren uygulamaya giren yeni rejimin Türkiye için ne kadar büyük bir tehlike olduğudur. Devlet ile partinin hatta bir kişinin hem devlet, yürütme hem yasama, hem yargı haline gelmesi başlı başına bir beka sorunudur. Türkiye için büyük tehlike olmaya devam edecektir. Bunu yaşayacağız ve bedelini ne yazık ki hepbirlikte ödeyeceğiz.

"Tam anlamıyla bir tek adam rejimine geçilmiştir"

Türkiye demokratik değerlerle bağını koparmıştır. 143 yıldır inişli çıkışlı sürdürdüğü parlamenter sistemle bağını koparmıştır. Bir süre daha kurallara ve kurumlara bağlı bir toplum olmayacağımız ne yazık ki anlaşılmıştır. Toplumsal barışımızı tehdit eden faktörler iş başında olmaya devam edecektir. Tam anlamıyla bir tek adam rejimine geçilmiştir. Keyfiliğin, nobranlığın önünde, sistemin içinde bir mekanizma yoktur. Geleceğimize dair her zaman büyük endişelerimiz ve kaygılarımız olmaya ne yazık ki devam edecektir.

Biz durum her ne olursa olsun mücadele etmeye, halkımızla bütünleşmeye devam edeceğiz. Bu seçim sürecinde yaklaşık her 3 vatandaşımızdan birinin oyunu almış birisi olarak, tüm vatandaşlarımızın takdirini kazanmak için çalışmaya devam edeceğim.

"Biz durum ne olursa olsun halkımızla bütünleşmeye, mücadeleye devam edecğiz. Her üç vatandaştan birinin oyunu almış almış birisi olarak mücadelemi sürdüreceğim.

"Bize düşen güçlü olmak ve seçimde yaşadığımız heyecanı devam ettirmektir.

"Erdoğan sorunlarımızın nedenidri. Sorunlarımızın nedeni olandan sorunu çözmesini beklemek imkânsızdır.

"Ben aday yapan partime ve seçmenlerimize dönük çıkaracağımız dersler vardır. eksiklerimizi tamamlamamk zorudayız. O halde bize düşen yanlışlıklarıız düzeltmek.

"Türkiye herkesin olana kadar devam etmeliyiz.

"Geleceğimizi kazanmak için herkesle birlikte olmaya devam etmeliyiz. Benim gündemim Türkiye'dir.

"15 milyon bana insan oy vermiştir. Sizlerin bana güveni devam ettiği sürece ben devam edeceğim.

"Aynı inançla aynı kararlıkla devam edeceğimi bildireceğimi devam ediyorum."

İnce'nin gazetecilerle soru-cevap kısmında yaptığı açıklama:

"Parti içi konuları konuşmayacağım. Mücadele etmek için illa milletvekili olmak gerekmez. 16 yıl yaptım zaten.

"Ben tek başıma akıl verecek konumda değilim. Zaten kastettim budur. Ben CHP'ye yön verecek konumda değilim.

"Bir hatam oldu. İsmail Küçükkaya'ya arkadaşça belirttim. Bunu haber yapacağını düşünmedim. İnsanların bu şekilde öğrenmesini istemezdim. Demek ki gazetecilerle dost olurken daha dikkatli olmak gerekirmiş düşünemedim.

"Kameraların karşısına çıkacaktım. Hatta 5'e 10 kala YSK'nin önündeydim. Fakat oy çalmışlar mıdır? Çalmışlardır. 10 Milyon çalmışlar mıdır? Hayır. Bu palavradır.

"Oy çaldılar. 10 milyon mu çaldılar; hayır. Seçimi kazandılar. Kaçtığımız yok, tehdit edildiğimiz yok. Sadece tweetlerle öğrenilmesi şık olmadı. O konuda hatama var.

"Medyanın önünde CHP'nin yanlışlarını tartışmayacağım.

"Kılıçdaroğlu ile konuştuk. Yüz yüze gelmedik, geleceğiz.

"15 milyon kişi benimle yürüdüğü sürece ben devam edeceğim. Ben kesinleşmesini istedim. Bunu görmeden çıkmak istemedim, korktuğumdan değil. Yüzde 50'in düşmesi ihtimali vardı.

"30 barajını yıktık 50 barajını da yıkacağız. Bana yürü önümüzden derlersen ben varım, hazırım.

"Türkiye'nin nefes alması lazım. Önümüzdeki süreçte nasıl daraldığını göreceğiz.

"Yüzde 30 oyun içinde herkes var. Bunu büyütmemiz lazım.

"Akşener ve Karamollaoğlu ile görüşmedim ama görüşeceğim.

"Eldeki tutanaklarda yenilmişseniz, yenilmişsinizdir. Bu demokrasidir. Açık ara bir durum var bunu kabul etmeyeceksin neyi edeceksin. Bu demokrasiye saygısızlıktır, millet iradesine saygısızlıktır.

"41 sene sonra 30 barajını aşan İnce siyasetten silinir mi? Bunu kendine sor bence.

"Dün akşam Erdoğan ile uğraşacak halim yoktu. Erdoğan'ı tebrik etmedim, ederim zamanı var.

"Erdoğan ve Gül kavga etsin oyumuz artsın" ben bu mantıkta olan bir adam değilim. Ben gereğini yaparım. Kazanmak için bir hazırlık yapmak lazım. 50 günlük kampanyada 41 yıllık 30 barajını açtık 500 günlük kampanyada neler yapabileceğimizi düşünün.

"İlk turda hedefim 35'ti. CHP'nin bir 25 bandı vardı. 35'i aşarsak birinci turda 2. turda alırım diyordum. Ben İyi Parti ve HDP'nin 12 bandında alacağını düşünüyordum. Saadet Partisi'nin de 3 bandında alacağını düşünüyordum. Diğer muhalefet partileri umduğumun altında aldılar.

"Türkiye bölünmez. Dün görüşlerine katılmadığım Erdoğan bile güzel bir şey söyledi. "Biz de katılım yüzde 80'lerin üzerinde. Yüzde 30'ların altında katılımm olan ülker bize ders vermesin" dedi. Türkiye bölünmez. "