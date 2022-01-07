Kılıçdaroğlu: Genç arkadaşlara sesleniyorum; fitil fitil burunlarından getireceğiz, sizin hakkınızı savunacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'genç arkadaşlara sesleniyorum' diyerek, KPSS'deki mülakatlardaki adaletsizliğe değindi. Kılıçdaroğlu, "Fitil fitil burunlarından getireceğiz, sizin hakkınızı savunacağız" düşüncesini dile getirdi.

CHP'nin Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nun, "Genç arkadaşlara sesleniyorum; fitil fitil burunlarından getireceğiz, sizin hakkınızı savunacağız. Haksızlığa uğradığını düşünen evlatlarımız bize başvuracak ve her türlü destek sağlanacak." sözleri paylaşıldı.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS'de yüksek puan almasına rağmen sözlü mülakatta elenen öğretmen adayları için Bakan Mahmut Özer'le görüşmek üzere geldiği Milli Eğitim Bakanlığı'na alınmadı. Kapısına kilit vurulan MEB'in önünde açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Emrivaki şekilde yapılacak görüşme talebini karşılamamız beklenmesin" diyen Bakan Özer'e, "Saray'ın talimatıyla iş yapanları muhatap almam; hedefim Saray'da oturup haksızlık yapanlarla hesaplaşmaktır" sözleriyle yanıt verdi.

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