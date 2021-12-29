"Randevu talebime dönülmedi" diyen Kılıçdaroğlu, yarın Milli Eğitim Bakanlığı'na gideceğini duyurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS'de yazılı sınavdan geçip sözlü mülakatta elenen adaylar için yarın Milli Eğitim Bakanlığı'na gideceğini duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den hala randevu yanıtı gelmediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yarın saat 13.00'te görüşmek üzere…" mesajını paylaştı.

Kılıçdaroğlu'nun Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

"Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan randevu talebime hala dönülmedi. @tcmeb yarın saat 13.00'te görüşmek üzere…"

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TÜİK binasına da gitmişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saati sosyal medyadan duyurmuş olmasına karşın Türkiye İstatistik Kurumu’na(TÜİK) giderek kapıdan içeri alınmamıştı. Duruma tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “TÜİK bir devlet kurumu olmaktan çıkmıştır, bir Saray kurumu haline dönüşmüştür” diye konuşmuştu.