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Politika

Kılıçdaroğlu, 'Feyzioğlu yanlış yaptı' diyen Loğoğlu'yla ters düştü

Kılıçdaroğlu, Feyzioğlu'na 'saygısızlık yaptı' diyen CHP'li Loğoğlu'nun sözlerinin sorulmasının üzerine, 'Bilmiyorum. Feyzioğlu'nun ayıplanacak bir şeyi yok' dedi

12 Mayıs 2014 15:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazetecilerin “CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Metin Feyzioğlu’nun konuşmasıyla ilgili ‘saygısızlık yaptı’ dedi. Buna ne dersiniz?” sorusuna, “Bilmiyorum, haberim yok. Feyzioğlu’nun ayıplanacak bir şeyi yok” yanıtını verdi. “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kamudaki tasfiyelerle ilgili ‘evet biz bu cadı avını yapacağız’ dedi. Bununla ilgili görüşünüzü alabilir miyiz?“ sorusuna Kılıçdaroğlu, “Diktatörlere özgü bir söylem” karşılığını verdi.

Milliyet’te yer alan habere göre,CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’ın Danıştay’daki tavrını nasıl buldunuz?” sorusu üzerine de “Devleti yönetmeye talip olanlar, devleti akılla yönetirler, öfkeyle değil. Sayın  Feyzioğlu orada konuşuyor, hukuk dersi veriyor, kaygılarını dile getiriyor, her kesime eleştiri var. Ana muhalefet partisine de eleştiri vardı ama biz saygıyla dinledik. Demokrasiye inananların eleştiriye saygı göstermesi gerekiyor. Biz aynı saygıyı göstermeye devam edeceğiz” yanıtını verdi.

 

‘Terk etmemesi gerekirdi’

 

“Cumhurbaşkanı Gül’ün, Erdoğan ile Danıştay’dan ayrılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna da Kılıçdaroğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı, başbakanlık koltuğunda oturan zatı sakinleştirmeye çalıştı. Ama bir türlü sakinleştiremedi. Tören bitmeden Sayın Cumhurbaşkanı’nın salonu terk etmesi doğru değil, törenin bitmesi gerekiyordu. Çünkü çıkan bütün konuşmacılar, ‘Sayın cumhurbaşkanım’ diye söze başladı. O nedenle doğru olmadı” yanıtını verdi.

 

 

Bütün annelerin, Anneler Günü’nü kutlayan Kılıçdaroğlu, okuma yazma bilmeyen rahmetli annesinin en büyük arzusunun okumayı öğrenmek olduğunu, aradan yıllar geçtikten sonra kendi kendine okumayı öğrendiğini anlattı.

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