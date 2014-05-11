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Politika

CHP'li Loğoğlu: Feyzioğlu'nun yaptığı yanlıştı

CHP'li Faruk Loğoğlu: Başbakan bir noktada haklı, Anayasa Mahkemesi Başkanı'na da, Feyzioğlu'nda da söyledi. Siyaset yapmak istiyorsanız o cübbeleri çıkarın

11 Mayıs 2014 18:20

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Danıştay'ın kuruluş yıldönümünde Metin Feyzioğlu'nun yaptığı konuşma sırasında Başbakan Tayyip Erdoğan'ın tepki göstermesini değerlendirdi.

Olayın çok üzücü bir durum olduğunu belirten Loğoğlu, “Feyzioğlu bir siyasi konuşma yapıyor algısı yarattı. Ben algı diyorum, sadece algı diyorum. Kılıçdaroğlu, konuşsa böyle konuşmazdı. Danıştay'ın açılışına bağlı, o sınırları gözeten, yargı bağımsızlığını vurgulayan bir konuşma yapardı. Ortama uygun bir konuşma yapardı. Orası siyasi bir kürsü değil. Orası bir hukuk kürsüsü. Dolayısı ile Feyzioğlu'nun yaptığı yanlıştı. Asıl yanlış burada. Sayın Başbakan'a gelince bir noktada haklı, bunu Anayasa Mahkemesi Başkanı'nda da söyledi, Feyzioğlu'nda da söyledi. Siyaset yapmak istiyorsanız bulunduğunuz mevkileri bırakın, o cübbeleri çıkarın” dedi.

Kanal 7'de Başkent Kulisi programına konuk olan Loğoğlu, sözlerine "Danıştay'daki olay çok üzücü bir tablo. Orada sorumlu tek bir kişi değil. Orada Cumhurbaşkanı'mızın, Başbakan'ın ve Feyzioğlu'nun ayrı ayrı artıları ve eksileri var. Feyzioğlu, bakımından artı ifade özgürlüğü bağlamında konuşabilir. Ama her yerde her şey söylenir mi? Hayır o da doğru değil. Feyzioğlu'nun diğer bir artısı Allah'tan Başbakan'ın sert çıkışına karşı sakin davrandı. Ama Feyzioğlu, kendisine verilen zamandan çok daha uzun konuştu. Böyle ortamlarda size ne kadar zaman verildiyse o kadar süre konuşup o sınıra saygı göstermek zorundasınız. Bunu az değil çok ama çok aşarak saygısızlık etti. Orada bulunan herkesin bir programı vardı. O bakımdan o yanlıştı. Daha önemlisi, Feyzioğlu bir siyasi konuşma yapıyor algısı yarattı. Ben algı diyorum, sadece algı diyorum. Kılıçdaroğlu, konuşsa böyle konuşmazdı. Danıştay'ın açılışına bağlı, o sınırları gözeten, yargı bağımsızlığını vurgulayan bir konuşma yapardı. Ortama uygun bir konuşma yapardı. Orası siyasi bir kürsü değil. Orası bir hukuk kürsüsü. Dolayısı ile Feyzioğlu'nun yaptığı yanlıştı. Asıl yanlış burada. Sayın Başbakan'a gelince bir noktada haklı, bunu Anayasa Mahkemesi Başkanı'nda da söyledi, Feyzioğlu'nda da söyledi. Siyaset yapmak istiyorsanız bulunduğunuz mevkileri bırakın, o cübbeleri çıkarın.

 

Bu çağrı haklı

 

Loğoğlu, "Ben bulundukları mevkileri bırakma çağrısını haklı buluyorum. Feyzioğlu'nun adı bir çok platformda değişik mevkiler için geçiyor. Konuşma tarzından da beden dilinden de bu konuşmanın öyle çok masum, siyasi olmayan bir konuşma olmadığı da açık" diye konuştu. Loğoğlu, Başbakan'ın ise eleştiriye tahammül edemediğini vurguladı, Feyzioğlu'na yönelik tavrı için "Kabul edilebilecek bir şey değil" dedi.

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