Danıştay Başkanı'ndan Erdoğan-Feyzioğlu gerginliği yorumu

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun bugünkü törende yaptığı konuşmayla ilgili olarak, “Yargının saygınlığına gölge düşüren hiçbir şeyde biz bulunmayız." dedi.

Danıştay'ın kuruluşunun 146’nci yıldönümü nedeniyle TBMM Tören Salonu’nda resepsiyon verildi. Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ve eşi, konukları kapıda karşıladı. Resepsiyona, Yargıtay Başkanı Ali Alkan, Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek, bazı bakanlık bürokratları ve çok sayıda yargı mensubu katıldı. Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, resepsiyonda Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun bugünkü törende yaptığı konuşmaya ilişkin gazetecilere sözlü değerlendirmede bulundu. Güngör, “Arzu etmezdik böyle bir şeyi. Ülkenin yararına olan her şey de biz varız, zararına olan hiçbir şeyde yokuz" dedi. Bir gazetecinin, "Feyzioğlu'nun konuşması Danıştay'ı rahatsız etti mi" sorusuna Güngör, “Kendisi 1 saat konuştu, 20 dakika konuşacaktı. Bu bile yeterli değil mi" cevabını verdi. Feyzioğlu ile bu konuyu konuşmadıklarını söyleyen Güngör, “Yargının saygınlığına gölge düşüren hiçbir şeyde biz bulunmayız" dedi.

Resepsiyona katılan Yargıtay Başkanı Ali Alkan’a gazeteciler, '2014-2015 adli yıl açılışına Feyzioğlu'nun çağırılıp çağırılmayacağının' sorulması üzerine "1 Eylül'e daha çok var. Köprünün altından çok sular akar, gerekirse başkanlar kurulunda müzakere ederiz." diye cevapladı.

Danıştay'ın resepsiyonunda, bu yıl içki servisi yapılmazken, davetlilere döner, tavuk, pilav, çeşitli mezeler, meyve, meyve suyu ve kola ikram edildi. Resepsiyona ise ilginin az olduğu gözlendi.