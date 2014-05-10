Bozdağ: Feyzioğlu'nun belli ki siyasi bir hedefi var

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun konuşmasını, "Belli ki siyasi bir hedefi var" diyerek eleştirdi.

Bozdağ, Feyzioğlu'nun konuşmasının içinde gündemin dışında çok konular içerdiğini belirterek "Belli ki başkan kendi geleceğine ilişkin hesaplariçinde böyle bir toplantıda patlamış. Ama bu tür konuşmaların yeri orası değil. Danıştay Başkanı 25 dakika konuşurken nezaketen çağrılan ve konuşması için15 dakika süre verilen Barolar Birliği Başkanı ise bir saatten fazla konuştu" dedi.

Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye'nin bugün bulunduğu noktada kimseninTürkiye'nin yönetimine balans ayarı verme hakkı yoktur. Bugün adeta siyasete ayar verme şeklinde konuşmuştur. Yeni Türkiye'de buyurgan bir uslupla siyasete ayar verme tamamen kapanmıştır. Artık yeni Türkiye'de hukukun gerekleri yerine getirilecektir.

Konuşma içerisinde bir sürü konu açıklanıyor ancak o toplantıda buna cevap vermeimkanı yok. Oysa ben beklerdim ki Barolar Birliği Başkanı avukatların durumunu, yargının durumunu dile getirsin. Bunlar dururken hiç üzerine olmayan konularda açıklamalarda bulundu.

Yargıda açıklama döneminin kapandığını düşünüyorduk. Ama malasef gördüğümüz kadarıyla birileri eski Türkiye'yi hortlatma gayreti içinde. Ama artık Türkiye'de milletin iradesi hakim olacaktır.

Kendisinin bir çatıya oynadığı konuşuluyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı için çatı adayı sözkonusu. Ahmet Necdet Sezer de böyle bir konuşma sonrası siyasetçilerin adayı olmuştu. Feyzioğlu da Ahmet Necdet Sezer gibi bir rol kapma peşinde.

Başbakan konuşmayı sonuna kadar dinlemiş, herkesin kendi programı var ve birileri ile görüşmesi gerekiyor. 15 dakika konuşması gereken kişi sanki bir partinin genel başkanı gibi Van depreminden alakalı alakasız bir yığın konuya değiniyor. Başbakan Erdoğan'ın tavrıson derece yerindedir.