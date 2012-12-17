Kılıçdaroğlu Erdoğan'a bekarlar adına cevap verdi: Evlen diyeceğine önce iş bul

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''İş bulmuyorsunuz vatandaşa, efendim 'bekar erkekler evlensin' İyi güzel de önce iş bul. Meraklanma o zaten evlenir. O iş istiyor, o tutturmuş 'illa evleneceksin' diyor. Tam bir komedi'' dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mevlana'nın 739. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerine katılmak üzere geldiği Konya'da, partisinin il binasının bulunduğu iş merkezindeki esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, onların sorunlarını dinledi.

Bir esnafın ''Durumumuz kötü, perişanız, ama konuşamıyoruz'' dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

''Bu da ilginç bir şey. Niye konuşamıyorsunuz- Çünkü çekiniyorlar tabii. 'Yarın maliye memuru gelecek bize ceza yazacak' diyor. 'Zaten siftah yapamıyoruz bir de ceza ödeyeceğiz' Bu anlayışı demokrasiyle bağdaştırmak mümkün değil. Yurttaş, şikayetini bile korkarak dile getiriyor. Okul kıyafetleriyle ilgili de bir esnafımızdan şikayet geldi. 'Kıyafet serbestisi geldi, ben çok büyük bir yükün altına girdim. Herhalde iflas edeceğim' diyor. Ortak kıyafete biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak taraftarız. Okul aile birlikleri ortak bir kıyafet üzerinde uzlaşabilirler. Bütün aileler o ortak kıyafeti alırlar. Bunun illa siyah önlük olması şart değil. Siz bu kıyafeti serbest bıraktıktan itibaren çocuklar çok büyük sorun yaşayacak. Bunu esnafın kendisi söylüyor. Hükümet böyle bir karar alırken acaba kime danıştı- Sabah oturuyorlar bir karar alıyorlar. Öğleden sonra da 'uygulayacağız' diyorlar. Bir devlet böyle yönetilmez. Devlet yönetimi ciddi bir iştir. 'Nasıl olsa vatandaş bana oy verecek, bildiğimi okurum.' Vatandaş siz bildiğinizi okuyun diye size oy vermedi. 'Benim sorunumu çözün' diye size oy verdi. Siz vatandaşın sorununu bir tarafa bıraktınız. Kendi bildiğinizi okuyorsunuz.''

'Meraklanma o zaten evlenir'

Kılıçdaroğlu, havucun en çok üretildiği illerden birinin Konya olduğunu, fakat havuç üreticisinin kilosunu 35 kuruştan ürününü satmaya alıcı bulamadığını ifade ederek, tüm bu sorunlara kendilerinin çözüm üreteceğini söyledi.

''Biz cebimizi düşünmeyeceğiz, vatandaşın cebini düşüneceğiz'' diyen Kılıçdaroğlu, kendi iktidarları döneminde vatandaşın zengin olacağını, vatandaşın işi ve aşı olacağını bildirdi.

Esnaf ziyaretinde bir kadının kendisinden çocuğuna iş bulmasını istediğini anlatan Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya Mevlana Meydanı'nda düzenlenen açılış törenindeki, 'Bizler 2071'i göremeyebiliriz. Gençler sizlere sesleniyorum, özellikle de bekar olanlarınıza sesleniyorum. Evleneceksiniz' sözlerine de gönderme yaptı. Kılıçdaroğlu şunları kaydetti:

''İş bulmuyorsunuz vatandaşa, efendim 'bekar erkekler evlensin' İyi güzel de önce iş bul. Meraklanma o zaten evlenir. Anne baba ne bekliyor- 'Kızım, oğlum iş bulacak, ben de onları evlendireceğim.' İşsiz, babanın eline bakıyor, emekli aylığına bakıyor. Bunların ayağı yere basmıyor. Dünyadan habersiz bunlar. Sonra sanıyorlar ki herkesin oğlu bizim çocuklarımız gibi. Hepsinin gemisi, yatı, apartmanı, hanı, hamamı var. E neymiş 'evlenin'. İyi de bunlar nasıl evlenecek. Sordun mu sen o babaya 'senin gelirin nedir acaba-' Türkiye gerçeklerinden bu kadar kopuk bir siyasal anlayışı içime sindiremiyorum. Vatandaşla açıkça dalga geçmektir bu. O iş istiyor, o tutturmuş 'illa evleneceksin' diyor. Tam bir komedi. Herhalde mizah ustalarının tekrar devreye girmesi lazım. Beklediğimiz de bu zaten.''

'Biraz yadırgadım'

Şeb-i Arus da protokol konuşmalarının yapılmayacağı yönündeki bilginin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Niye iptal ediliyor- Orada siyaset yapılmıyor, Mevlana anlatılıyor. Gönüller sultanı Mevlana'dan söz edeceğiz. Neden iptal ediliyor- Büyük bir olasılıkla Sayın Başbakan'ın hazırlıkları, konuşma metni bitmedi. Cama yansıtılma sürecinde herhalde bir arıza olmuştur. O nedenle protokol konuşmaları iptal edilmiştir. Biz oraya gidip siyasetten mi bahsettik bugüne kadar- Mevlana bizim ortak paydamızdır. Hazreti Mevlana felsefesiyle, öğretisiyle, kişiliğiyle sadece Türkiye'de değil bütün dünyada saygı uyandıran bir kişidir. Protokol konuşmalarının iptal edildiğini ben de televizyonlardan duydum. Doğrusunu isterseniz biraz yadırgadım'' diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın Konya'ya yapması planlanan ziyaretinin iptal edilmesi ile ilgili sorusu üzerine ise ''Eğer öyle bir program yapılmışsa gelmesini arzu ederdim. İptal edilmesinin nedeninin ayrıntılarını bilmiyorum. Gerçi üç aşağı beş yukarı neden iptal edildiğini biliyoruz ancak elde sağlıklı bir veri olmadan şu aşamada yorum yapmayı doğru görmüyorum'' diye cevap verdi.