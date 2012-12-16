Erdoğan'dan bekarlara: Evleneceksiniz, 2071'in neslini siz yetiştireceksiniz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler 2071'i göremeyebiliriz. Gençler sizlere sesleniyorum, özellikle de bekar olanlarınıza sesleniyorum. Evleneceksiniz, inşallah 1071'in neslini siz yetiştireceksiniz" diye konuştu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Konya Mevlana Meydanı'nda düzenlenen, aralarında Mavi Tünel ve Bağbaşı Barajı'nın da bulunduğu yatırımların toplu açılış törenine katıldı.

Gelişmiş ülkelerin küresel krizin etkilerini çok ağır şekilde yaşadığını, Türkiye'nin ise istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bizler 2071'i göremeyebiliriz. Gençler sizlere sesleniyorum, özellikle de bekar olanlarınıza sesleniyorum. Evleneceksiniz, inşallah 1071'in neslini siz yetiştireceksiniz. Ama öyle bir şuurla yetiştireceksiniz ki bu milletin dünyadaki yerini onlar ilk onun içerisinde farklı bir yere taşıyacaklar. Çünkü biz farklı ufukların insanlarıyız. Onun için her gittiğim yerde en az üç çocuk diyorum. En az üç çocuk diyorum, daha fazla olmalı, altında olmamalı. Çünkü genç, dinamik, yetişmiş bir nesli biz yetiştireceğiz. Bunu ihmal etmeyelim.

Eğer bugün 444 kod numarasıyla yeni bir dönem başladıysa, 4+4+4'le zorunlu eğitim, öğretim başladıysa bunu iyi hesap ediniz. Siz birilerinin televizyonlardaki söylediklerine aldırmayın. Onların böyle bir derdi, böyle bir meselesi yok. Onlar dertli değil, biz dertliyiz, biz. Onun için çok çalışacağız, çok koşacağız. Eğer bugün 81 vilayetimizin 81'inde de üniversitelerimiz varsa bu bir aşkın, bir derdin meselesidir.

Bu ülkenin her karışında bizim yavrularımız doğduğu zaman, teröre araç olarak değil, bu ülkenin kalkınmasına inşallah bir araç olarak doğacaklar. Ama biz biliyorsunuz, insanı hedef alan bir medeniyetin evlatlarıyız. 'Bizim önceliğimizde devlet yok' dedik yola çıkarken... 'Bizim önceliğimizde insan var' dedik. 'Önce insan' dedik. Ardından da ne dedik 'Her şey Türkiye için' dedik. Yola böyle yürüdük.''