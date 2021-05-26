Kılıçdaroğlu: Erdoğan, mafya ağzı ile “Bunlar daha iyi günler” demiş, er meydanına gel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyaretindeki gerilime ilişkin olarak, "Bunlar daha iyi günler" açıklamasına tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan binlerce trolünden umudunu kaybetmiş olacak ki, kendi de trol gibi konuşmaya başlamış. Mafya ağzı ile 'Bunlar daha iyi günler' demiş. Geç bunları kardeşim geç. Er meydanına gel, milletten korkulmaz. Sandığı getir sandığı!" ifadesini kullandı.

Erdoğan ne demişti?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyi Parti grup toplantısında "Ben Rize'nin geliniyim" diyen Meral Akşener'in Rize İkizdere ilçesinde yaptığı esnaf ziyaretinde yaşananları hatırlatarak, "Yine dua et ki gelin hanıma çok ileriye gitmeden ders verdiler. İkizdere yetmedi, Çayeli'ne gittin. Orada da gerekeni yaptılar. Daha neler olacak neler..." ifadelerini kullandı.

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