Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan ve Davutoğlu’na: Merak etmeyin, ben varken kimse asılamaz

"Mısır'da devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakkında idam kararı verilmesiyle Türkiye'de seçim meydanlarında başlayan idam tartışmasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Tutturmuşlar ben mağdurum ben mağdurum. Kardeşim merak etme Kılıçdaroğlu varken bu ülkede kimse asılamaz. Önce beni karşısında bulur. Ben her vatandaşımın düşüncesini özgürce ifade edebileceği bir Türkiye için çalışıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mursi hakkındaki idam kararıyla ilgili olarak "Ben de eğer böyle bir akıbete uğrarsam, Rabbim inşallah bizlere de o makamı lütfedecektir diye inanıyorum" demişti. Davutoğlu da açığa alınan 17 Aralık savcısı Celal Kara'nın "Cumhurbaşkanı'nın işlediği anayasal suçlar Adnan Menderes'i geçti" sözleriyle ilgili olarak, "Paralel çetenin savcıları bizim için merhum şehit Başbakan Adnan Menderes'i hatırlatıyorlar. Bre gafiller biz korkar mıyız. Biz Allah için şehit olacaksak bir an olsun tereddüt etmeyiz. Hz. Azrail'e ve aleykum selam deriz" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Giresun mitinginde halka seslendi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları özetle şöyle:

Baştan sizden söz isteyececeğim. 7 Haziran'da sandığa gidecek miyiz.

Perişan ettiniz emekliyi, torunlarından kaçacak hale geldi. Ramazan bayramında, kurban bayramında bir harçlık bile veremiyor.

‘Ayranı yok içmeye’

13 yılda iktidardalar, 6 milyon 200 bin işsizimiz, 17 mliyon da yoksulumuz var. Sanki 6 milyon 200 bin kişiye iş bulmuşlar gibi dışarıdan işçi getirecekler. Altında Davutoğlu'nun imzası var. Güzel bir atasözümüz var bizim; ayranı yok içmeye... diye.

17 milyon yoksul vatandaşımız var onlar 2 milyon 750 bin hanede oturuyor. 21. yüzyılın Türkiye'sinde 17 milyon vatandaş yoksul bu senin içine siniyor mu deyin. Dört yıl verin bana dört yıl içinde hiçbir yoksul aile kalmayacak. Yine tekrar ediyorum. O vatandaşa söyleyin; Kılıçdaroğlu 13 değil, 4 yıl istiyor deyin.

Sayın Davutoğlu diyor ki biz hazineyi doldurduk, Kılıçdaroğlu verecek. Bakanı da diyor ki para yok. Hangisi doğru söylüyor. Ama Kılıçdaroğlu diyor ki kaçak saraya para varsa emekliye de para var. Ona şunu da söyleyin; yanlış politikadan dolayı 2 milyon Suriyelimiz var, onlara harcanan 5,5 milyar dolar var. Bu ülkenin kaynağı var, bu ülke kendi göbeğini kendisi kesmiştir.

'Bu ülkeyi uçuracağım'

Onlara şunu da söyleyin; Kılıçdaroğlu 27 yıl devlete hizmet verdi. Birsürü başbakanla çalıştı, vergi nasıl toplanır bilir. Ama hiçbir zaman kul hakkı yiyenleri affetmedim. Biz onların ne olduğunu biliyorum. Siyaset kavga alanı değil. Kavgadan bıktı millet. Ben bu ülkeyi uçuracağım, ben bu ülkeyi refah ülkesi yapacağım.

Öğretmenler bekliyor ne zaman atama olacak diye. Ona deyin ki Kılıçdaroğlu atama bekleyen 350 bin öğretmeni atayacak. Ferhat ile Şirin'i buluşturur gibi onları da okullarıyla buluşturacağım.

‘Dünya fındık borsası Karadeniz'e kurulacak’

Karadeniz'in güzelliklerini biliyorum. 13 yıldır iktidardalar, Fiskobirlik'i perişan ettiler, kapattılar. Sözüm söz Fiskobirlik'i eski günlerine kavuşturmanın yanında dünya fındık borsasını Karadeniz'e kuracağım. Fındıkta dünyada bir numarayız ama fiyatları başka ülke belirliyor. Fındık ülkesinin alın terini peşkeş çekiyorlar. Oy versin vermesin fındık üreticisini koruyacağım, alın terini teslim edeceğim.

‘550 bin kişi hapse girmek için sıra bekliyor’

Vatandaş esnafa gidemiyor, perişan. 5 milyon vatandaş borç batağında. Kredi kartı faizi, tüketici kredi borcu perişan vaziyette. 1 milyon 220 bin vatandaş mahkemelik oldu. 98 bin vatandaş hapse girdi çıktı. 550 bin de sıra bekliyor.

'Kimse asılamaz'

Tutturmuşlar ben mağdurum ben mağdurum. Kardeşim merak etme Kılıçdaroğlu varken bu ülkede kimse asılamaz. Önce beni karşısında bulur. Ben her vatandaşımın düşüncesini özgürce ifade edebileceği bir Türkiye için çalışıyorum. Mağdur edebiyatı yapıyorlar, mağdur olan siz değil vatandaşımız. Kaçak sarayında oturuyor, bütün dünyayı geziyor. Ben mağdurum diyor, sen mağdur değilsin vatandaş mağdur. Yüreğiniz olsa bu milleti düşünürdünüz.