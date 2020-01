Kılıçdaroğlu: CHP iktidar olursa ekonomik istikrar bozulurmuş, istikrar mı kaldı?

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Erzincan'da düzenlediği mitingte konuşuyor. CHP'nin iktidara gelmesi halinde faizlerin yükseleceği iddiasının "saçmalık" olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Hayatımda duyduğum en saçma söz. Erzincan'dan söylüyorum Ankara'daki beyler duysun; tam tersine kredi kartları faizlerini tüketici kredisi faizlerini, en az yüzde 80'inini sileceğim" ifadelerini kulllandı.

"CHP iktidar olursa, ekonomik istikrar bozulur" yönündeki iddiaları da eleştiren CHP Genel Başkanı, "Allah aşkına istikrar mı kaldı? Onun abisi ne diyor? '3 yıldır ekonomi patinaj yapıyor.' Kim iktidarda?" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşiları şu şekilde:

-Herkesin çalıştığı, herkesin alın teri döktüğü, fabrikaların olduğu, tarlalarının olduğu, tarlalarının olduğu, insanların topraklarda ürün yaptığı ürettiği güzel Erzincan için çalışacağım. Söz veriyorum size.

-Size sözüm söz, ben sosyal demokrat birisiyim her inanca saygılıyız. Her kimliğe saygılıyız. Her yaşam tarzına saygılıyız. Hiç kimsenin kimliğini, inancını, yaşam tarzını siyaset konusu yapmadım. Her gittiğim yerde şunu söyledim; İnsan Allah'ın yarattığı en değerli varlıktır ve benim başımın üstünde yeri vardır.

-Çirkin bir politika yapıyorlar. En temiz duygularımızı, manevi duygularımızı siyasete alet ediyorlar. Buna izin vermeyin. Siyasetin alanı farklıdır. Eğer benim komşum açken ben rahat uyuyorsam beni sorgulayın. Komşusu açken biz rahat uyuyamayız. Onun da karnı doyacak, benim de karnım doyacak. Onun çocuğu da işe girecek, benim de çocuğum işe girecek. Benim hayat felsefem budur. Hiç kimsenin ötekileştirilmesini istemem. Tüm vatandaşlarımı kucaklamak isterim.

-Gidip propaganda yapıyorlar. Efendim CHP iktidara gelirse faizler yükselir. Hayatımda duyduğum en saçma söz. Erzincan'dan söylüyorum Ankara'daki beyler duysun; tam tersine kredi kartları faizlerini tüketici kredisi faizlerini, en az yüzde 80'inini sileceğim. Vatandaşı rahatlatacağım. Bunu silerken de onların yaptığı gibi yapmayacağım. "Bu bize oy verdi sileyim, bu bize oy vermedi cezalandırayım" bunu yapmayacağım.

-Yine diyorlar ki CHP iktidar olursa, ekonomik istirar bozulurmuş. Allah aşkına istikrar mı kaldı? Onun abisi ne diyor? "3 yıldır ekonomi patinaj yapıyor" Kim iktidarda?

-6 milyon 200 bin işsiz var. Meclis tatile girmeden önce bir kanun tasarısı getirdiler. Kanunun adı 'Yabancıların çalıştırılması hakkında kanun". 6 milyon 200 bin işsizin var, dışarıdan işçi getireceksin, Türkiye'de çalıştıracaksın. Buna izin verecek misiniz?