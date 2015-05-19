Kılıçdaroğlu: Hem iktidara destek vereceksin, hem fabrikam kapatıldı diye ağlayacaksın

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kastamonu'da düzenlediği mitingte konuştu. AKP'lilerin emeklilere verilecek çift maaştan korktuğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Sanıyorlar ki emekliye 2 maaş ikramiye verince emekli koşa koşa İsviçre’ye gidip parayı orada biriktirecek" ifadelerini kullandı.

Emeklilere verilecek aylıklarla ilgili yöneltilen "kaynak nerede" sorularına da değinen Kılıçdaroğlu, "Kardeşim sen kaçak saraya para buluyorsun, 2 milyon Suriyeliye para buluyorsun da kendi emekline gelince mi kaynak yok diyorsun" dedi.

'Sizin çocuklarınız sınava giriyor, işe alınmıyor; onların çocukları hiçbir sınava girmeden memur oluyor'

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının satırbaşları şu şekilde:

-CHP iktidarında hiçbir şeker fabrikası özelleştirilmeyecek. Eğer sen fabrikanın kapatılmasını istemiyorsan tek bir adresin, yerin var. Onun adı da CHP. Hem iktidara destek vereceksin, hem fabrikam kapatıldı diye ağlayacaksın. Böyle bir şey kabul etmiyorum.

-Sizin çocuklarınız yıllarca hazırlanıyor, okuyor KPSS sınavına giriyor ama işe alınmıyorlar. Ama onların çocukları hiçbir sınava girmeden devlet memuru oluyorlar. 7 Haziran'da bunun devam etmesine izin verecek misiniz?

-Şimdi meclise bir kanun tasarısı getirmişler. Yabancıların çalıştırılması hakkında kanun tasarısı. 6 milyon 200 bin işsize iş buldun da geriye kaldı yabancılar kaldı. İzin verecek misiniz buna.

'İş bulamayan çocuklardan bile vergi istiyorlar, bu kadar yüzsüzlük ancak bu iktidara yakışırdı'

-Üniversiteyi bitirmiş, işsiz, ondan sigorta primi istiyorlar, para vermezsen bakmayız diyorlar, toplamda 7 milyon lira istiyorlar. Sen ona iş vermemişsin, işsiz, bir de üzerine para istiyorsun

-İşsiz evlat vergisi getirdiler.İş bulamayan çocuklardan bile vergi istiyorlar. Bu kadar yüzsüzlük ancak bu iktidara yakışırdı. Çocuğun parası yoksa bu sefer de 'babandan alırız o parayı' diyorlar. Bunun adı işsiz evlat vergisidir.



-Eğer işsizliği yoksulluğu bitireceksek alın terinin karşılığını çiftçi alacaksa adresi değiştirmek zorundayız.

13 yılda gördünüz… 6 milyon 2300 bin işsiz 17 milyon yoksul. Türkiye’ye bu yakışıyor mu?

-Koro halinde konuşuyorlar parayı nereden bulacaksın diye. Kardeşim sen kaçak saraya para buluyorsun, 2 milyon Suriyeliye para buluyorsun da kendi emekline gelince mi kaynak yok diyorsun.



-Hükümete gerçekten sormak istiyorum emekliye 2 maaşa niye karşı çıkıyorsun. Sanıyorlar ki emekliye 2 maaş ikramiye verince emekli koşa koşa İsviçre’ye gidip parayı orada biriktirecek. 400-500 lira veriyorsun ne olacak. Çarşıya pazara gidecek, esnafa gidecek onlar da kazanacak. Türkiye kazanacak.