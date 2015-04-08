Kılıçdaroğlu: Ekmeleddin Bey'in adaylığı olumlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi kucaklayan bir liste hazırladıklarını söyledi. Ekmeleddin İhsanoğlu'nun adaylığıyla ilgili soruya Kılıçdaroğlu, "Çok değerli bir insan. Olumlu buluyorum, hayırlı olsun" diye cevapladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu , TBMM’deki makamında Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ile görüşmesi öncesi gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Listeye giremeyenlerin tepkilerine ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, "Gönül isterdi ki herkesi listeye koyalım. Ama ön seçim yaptık. Verilen kontenjan sınırlı. Buna göre değerlendirme yaptık. Listeye girmemelerine rağmen çok sıcak mesaj verenler oldu, çalışacaklarını söyleyenler oldu" dedi.

Ekmeleddin İhsanoğlu’nun adaylığıyla ilgili soruya Kılıçdaroğlu, "Çok değerli bir insan. Olumlu buluyorum, hayırlı olsun" diye cevapladı. Ak Parti’nin listesinin Saray mı Başbakan ağırlıklı mı olup olmadığını ilişkin bir soruya Kılıçdaroğlu, "Onu saraydakine sormak lazım" diye cevapladı.