CHP'de hangi milletvekilleri yeniden aday gösterilmedi?

Partilerin milletvekili adaylarını YSK'ya bildirmesinin ardından gözler, listeye giremeyen aday adaylarına çevrildi. 362 adayın önseçimle belirlendiği CHP’de, şu anda milletvekili olan 66 kişi, liste dışında kaldı. Bu isimlerin bir kısmı yeniden adaylık için başvuruda bulunmazken, önseçim için aday olan ya da kontenjn ataması bekleyen isimlerden de liste dışında kalanlar oldu.
Adaylık için tekrardan başvuru yapan ancak ne önseçim sonuçlarına göre ne de kontenjandan listeye girebilen milletvekillerinin isimleri şu şekilde:
Umut Oran
Kamer Genç
Faik Tünay
Faruk Loğoğlu
Güldal Mumcu
İzzet Çetin
Sinan Aygün
Aydın Ayaydın
Gökhan Günaydın
Erdal Aksünger
Rıza Türmen
Ali Özgündüz
Hurşit Güneş
Volkan Canalioğlu
Turhan Tayan
CHP'de kontenjan ataması bekleyen birçok parti yöneticisi listede kendilerine yer bulabilirken, 17 üyeli Merkez Yönetim Kurulu'nda yer alan dört genel başkan yardımcısı ise liste dışı kaldı. Önseçime giren ancak listede yer bulamayan Ercan Karakaş ile birlikte genel başkan yardımcıları Seyhan Erdoğdu, Burhan Şenatalar ve Yakup Akkaya da milletvekili aday listesine giremedi.
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