CHP'de hangi milletvekilleri yeniden aday gösterilmedi?

Partilerin milletvekili adaylarını YSK'ya bildirmesinin ardından gözler, listeye giremeyen aday adaylarına çevrildi. 362 adayın önseçimle belirlendiği CHP’de, şu anda milletvekili olan 66 kişi, liste dışında kaldı. Bu isimlerin bir kısmı yeniden adaylık için başvuruda bulunmazken, önseçim için aday olan ya da kontenjn ataması bekleyen isimlerden de liste dışında kalanlar oldu.

Adaylık için tekrardan başvuru yapan ancak ne önseçim sonuçlarına göre ne de kontenjandan listeye girebilen milletvekillerinin isimleri şu şekilde:

Umut Oran

Kamer Genç

Faik Tünay

Faruk Loğoğlu

Güldal Mumcu

İzzet Çetin

Sinan Aygün

Aydın Ayaydın

Gökhan Günaydın

Erdal Aksünger

Rıza Türmen

Ali Özgündüz

Hurşit Güneş

Volkan Canalioğlu

Turhan Tayan

CHP'de kontenjan ataması bekleyen birçok parti yöneticisi listede kendilerine yer bulabilirken, 17 üyeli Merkez Yönetim Kurulu'nda yer alan dört genel başkan yardımcısı ise liste dışı kaldı. Önseçime giren ancak listede yer bulamayan Ercan Karakaş ile birlikte genel başkan yardımcıları Seyhan Erdoğdu, Burhan Şenatalar ve Yakup Akkaya da milletvekili aday listesine giremedi.

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