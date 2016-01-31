Kılıçdaroğlu: Eğer angajman kurallarına uyulmuyorsa bunun gereği yapılmalı

İki günlük ziyaret için Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah kaldığı Sheraton Hotel'de, Almanya Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir ile kahvaltıda bir araya geldikten sonra basın mensupları ile yaptığı sohbet toplantısında "Türkiye, Suriye ile ilgili yeni angajman kurallarını belirlemiştir ve bunu bütün dünyaya ilan etmiştir. Dolayısıyla bizim angajman kurallarımız bellidir. Kendi ülkemizin sınırlarının bir başka ülkenin savaş uçağı tarafından ihlal edilmesini asla doğru bulmuyoruz. Eğer angajman kurallarına uyulmuyorsa ve bunun da gereğinin yapılması bizim beklentimizdir" ifadelerini kullandı.

Radikal'in haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Almanya Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir'le yaptığı görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “Mülteci konusunu konuştuk, Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan, Türkiye, Almanya'da mülteciler nükleer santrallar çevre konusunda konuşup karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

Mülteci sorunu Avrupa'nın ezberini bozdu

Almanya'nın mülteci tutumuyla ilgili soruya da Kılıçdaroğlu, “Mülteci sorunu, Avrupa’nın, Avrupa liderlerinin ezberini bozdu, işin özü budur. Mülteci konusunun parasal boyuta indirgenmesini asla doğru bulmuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti mülteciler konusunda elinden gelen tüm çabayı göstermiştir. Milyonlarca Suriyeli aylarca Türkiye'de kalmıştır. Avrupa Birliği bu konuda tümüyle sessizliğini korumuştur. Ne zamanki mülteciler Avrupa'ya gelmeye başladı ondan sonra Avrupalılar neden mülteciler Avrupa'ya gelmeye başladı, O zaman Avrupalılar neden mülteciler buraya geliyor diye seslerini çıkarmaya başladılar. Mülteciler daha iyi koşullarda hayatlarını sürdürmek istiyorlar. Türkiye'yi değil Avrupa'yı tercih ediyorlar. Eğer bir kişi ölümü göze almışsa bir uygar ülkeye gitme konusunda, onun önüne duvarları da örseniz o ölümü göze almışsa o ülkeye gidecektir. Nitekim de gidiyorlar” diye cevapladı.

"Hava sahasının angajman kuralları var"

Dün gece sınırda yaşanan hava sahası ihlali ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu, “Avrupa Birliği'nin de Türkiye'nin de diğer dünya ülkelerin de Suriye'ye katkı vermesi gerekiyor. Türkiye, Suriye ile ilgili yeni angajman kurallarını belirlemiştir ve bunu bütün dünyaya ilan etmiştir. Dolayısıyla bizim angajman kurallarımız bellidir. Kendi ülkemizin sınırlarının bir başka ülkenin savaş uçağı tarafından ihlal edilmesini asla doğru bulmuyoruz. Eğer angajman kurallarına uyulmuyorsa ve bunun da gereğinin yapılması bizim beklentimizdir” dedi.

Yeni anayasa

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

”Bizim düşüncemiz gayet açık ve net ifade edeyim şu: Bir ülkenin rejimini o ülkenin tarihi belirler. Bizim yaklaşık 200 yıllık parlamento deneyimimiz var. Parlamenter sistemimiz şu anda çok iyi çalışıyor mu hayır. Neden iyi çalışmıyor çünkü 12 Eylül döneminde çıkan yasalar parlamenter sistemin iyi çalışmamasını ana nedenini oluşturuyor. Parlamentoda kurulacak olan uzlaşma komisyonuna biz Türkiye'yi darbe hukukundan arındırma komisyonu diyoruz. Böyle bir komisyon kurulursa parlamenter sisteminin rahat çalışabileceği sorun yaratmayacağı bir zemini bir hukuki altyapıyı hep birlikte oluşturabiliriz. 12 Eylül döneminde çıkan yasaları tamamen değişmesi gerekiyor. Özgürlükçü 1.sınıf demokrasi açısından. 12 Eylül darbe yasası diyorlar. Bu darbe yasasının basınla ilgili bölümünde şöyle yazar. Basın hürdür sansür edilemez. Yeni anayasa yaptığınızda ne yazacaksınız. Aynı şeyi yazacaksınız. Peki, Türkiye'de bugün basın hür mü? Hayır! Gazeteciler haber yaptı diye hapiste. Bazı gazetelere el kondu, gazete yönetimlerine kayyum atandı. O zaman demek ki 'Basın hürdür, sansür edilemez' anayasa maddesi fiilen çalışmıyor. Çalıştırmayan unsurlar nedir? 12 Mart ve 12 Eylül döneminde çıkan yasalar. Biz diyoruz ki 'Eğer siz Türkiye’ye birinci sınıf demokrasi getirmek istiyorsanız, buyurun gelin Türkiye'yi darbe hukukundan tümüyle arındıralım.' Almanya, Japonya, Amerika, Fransa ve İngiltere'de ne varsa demokrasi, insan hakları ve özgürlükler adına ne varsa gelin kendi ülkemizde aynısını gerçekleştirelim. O zaman parlamenter sistem zaten kendiliğinden çalışacaktır. Siyasi partiler yasası. Türkiye'de seçimler yapılıyor. Milletvekillerini halk mi seçiyor. Hayır halk seçmiyor. Milletin önüne bir liste konuyor. Deniyor ki kendi ülkemizde de aynısını getirelim diyorsanız ancak o zaman parlamenter sistem çalışır. Halkın önüne liste konulursa böyle demokrasi mi olur? Milletvekilini millet seçer. Gelin bunun hukuki altyapısını oluşturalım, kendi ülkemize demokrasiyi getirelim diyoruz. Dolayısıyla biz parlamenter sistemden şikayetçi değiliz. Parlamenter sistemi çalıştırmayan yasalardan şikayetçiyiz. O yasaların kalkması lazım.

"Cumhurbaşkanı'nı yine parlamento seçebilir"

Başbakan zaten parlamenter sistemde onun gereği yapılmalı. Gerekirse Cumhurbaşkanı halk değil yine eskiden olduğu gibi parlamento tarafından seçilebilmeli. Arzu edilirse ille parlamento değil halk tarafından da seçilebilir. Yani bir cumhurbaşkanının halk tarafından veya parlamento tarafından seçilmesi o cumhurbaşkanına anayasayı ihlal etme hakkı vermez. Cumhurbaşkanı kim tarafından seçilirse seçilsin anayasa sınırları içinde görev yapmak zorundadır. 'Halk beni seçti istediğimi yaparım' hayır efendim halk seni seçse de istediğini yapamazsın. Bugün başkanı Amerika'da halk seçiyor. Obama istediğini yapıyor mu? Hayır. İngiltere'de kraliçe var. İstediğini yapıyor mu? Hayır. Yarı başkanlık sistemi Fransa'da var istediğini yapıyor mu? Hayır. Almanya'da Alman Cumhurbaşkanı istediğini yapıyor mu , hayır öyle bir şey yok. Herkes hukuk kuralları içinde hareket etmek zorundadır. Halk beni seçti ben istediğimi yaparım. Böyle bir kural dünyanın hiçbir tarafında yok. Sayın Davutoğlu 'bir erken seçimden söz etmek vatana ihanettir' diye bir cümle kullandı. Hangi gerekçeyle kullandı bilmiyorum. Ama Türkiye'nin eğitimden ekonomiye dış politikaya toplumsal uzlaşmaya kadar her alanda dünya kadar sorunu var. Bütün bu sorunlar ortadayken seçim neyi çözecek?

Tek başına bir iktidar var. Parlamentoda istediği yasayı çıkarabilecek bir hükümet var. Bir kişinin egosunu tatmin etmek için sürekli seçim anlayışı olabilir mi. Biraz da insan vatandaşlara acısın. Benim dediğim olacak. oluncaya kadar ben toplumu sürekli seçime götüreceğim. Bu bir yönetici açısından ciddi bir ahlak sorunudur."