​Türkiye-Rusya gerilimi dünya basınına nasıl yansıdı?

Türk jetlerinin Rus uçağını düşürmesinden iki ay sonra Rus jetinin Suriye sınırı yakınlarında Türk hava sahasını ihlal etmesiyle her iki ülke arasında yaşanan gerginliğe dünya basını geniş yer ayırdı.





Guardian: Türkiye, hava sahasına girildiğini iddia ediyor



Son hava sahası ihlalinden sonra her iki ülke arasındaki ilişkiler kötüye giderken Rusya Büyükelçisi Bakanlığına krizi konuşmak için çağrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus jetinin Suriye sınırında Türk hava sahasını ihlal etmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e toplantı çağrısı yaptı. Türkiye, Rus savaş jetinin uyarılara rağmen cuma günü Türkiye hava sahasına girdiğini iddia ediyor.



New York Times: Rusya reddetti



Rusya Savunma Bakanı Igor Konashenkov, Rus jetinin Türk hava sahasını ihlal etmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Bakan, Rus Su-34 jetinin Türkiye’den yapılan açıklamada olduğu gibi, Türk hava sahasını ihlal ettiği doğru değildir” diye konuştu.

SKY News: Türkiye, Rusya'yı suçladı



Rus jetinin düşürülmesinden sonra Ankara, Moskova’yı hava sahasını ihlal etmeye devam etmesi halinde çok ciddi sonuçlar doğacağı yönünde uyardı.

Ankara, Rus Su-34 jetinin cuma günü yerel saat ile 11.46 sıralarında birden fazla yapılan uyarıya karşın Türk hava sahasına girdiğini açıkladı.

Telegraph: Erdoğan, Moskova'yı uyardı



Türk jetlerinin Rus jetini düşürmesinden iki ay sonra, Rus savaş jetinin Türk hava sahasını ihlal etmesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Moskova’yı daha ciddi sonuçlar doğurmaması yönünde uyardı.

Türkiye Rus savaş jetinin Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Moskova’nın Ankara Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı’na çağırarak kınadı.



Russia Today: Türkiye, Büyükelçi'yi çağırdı



Moskova, Türkiye’nin Rus Su-34 jetinin cuma günü Türk hava sahasını ihlal ettiği suçlamasını reddetti. Rusya Savunma Bakanı, Ankara’nın bu şartlar altında söz konusu jeti hangi ülkeye ait olduğunu belirleyemediğini söyledi.