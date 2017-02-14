Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet tarihinde görülmemiş sahtekarlık; 2 Ocak'tan sonraki kararnameler usulsüz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Ocak’tan sonraki kararnamelere dair "Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir sahtekarlık" ifadesini kullanarak "Bu tarihten sonra yayımlanan bütün kararnameler usulsüz. Süre ve kapsam bakımından sıkıntılar var. Bu kararnameler yetki bakımından da sorunlu. Saray karar veriyor, bakanlar imza atıyor, geriye dönük imza hali söz konusu, suçüstü haliyle karşı karşıyayız” görüşünü savundu.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, Kılıçdaroğlu AYM'ye gidilip gidilmeyeceğini ise bugün partisinin grup toplantısında açıklayacak. CHP MYK Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren basına kapalı görüşmede, referandum süreci masaya yatırıldı. Toplantıda üniversite hocalarının ihracı ve ‘’hayır’’ diyen gazetecilere yönelik baskılar da gündeme geldi.

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"Ahlak sınırını aşıyor"

Edinilen bilgiye göre; alanda, sosyal medyada veya partinin görevlendireceği başka bir yerde çalışmak için başvuran gönüllü sayısının her zamanki seçim dönemlerine göre çok daha olduğu dile getirildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın "Hayır diyenler 15 Temmuz’un yanında" ifadalerine ilişkin olarak da bu tarz yorumların "ahlaki sınırları aştığı" değerlendirmesi yapıldı. CHP’nin değişikliği anayasa mahkemesine götürüp götürmeyeceğiyle ilgili PM, YDK ve milletvekilleri ortak toplantısında alınan görüşler, il ve ilçe başkanlarının değerlendirmeleriyle birlikte 250 sayfayı geçen kapsamlı bir raporun da ardından kurmaylar AYM’ye ilişkin görüşlerini son kez dile getirdi, son söz Kılıçdaroğlu’na bırakıldı. CHP’nin AYM kararını bugün Kılıçdaroğlu’nun gerekçeleriyle birlikte grup toplantısında açıklaması bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun gerek son grup konuşması gerekse PM, YDK ve milletvekilleriyle yaptığı ortak toplantının açılışında söyledikleri CHP’nin AYM’ye gitmeyecği yönünde bir sinyal olarak yorumlanmıştı. Partide de AYM’nin saray kontrolünde olması nedeniyle AYM’ye gitmeme eğilimi ağır basıyor.

"KHK’lar usulsüz"

Toplantıda Kılıçdaroğlu "KHK’ların, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir sahtekarlık olduğunu" söyledi. Cumhurbaşkanı’nın Bakanlar Kurulu’na en son 2 Ocak’ta başkanlık ettiğini, bu tarihten sonra 9 kararname çıktığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “2 Ocak’ta yapılan toplantının ardından 6 Ocak’ta bir dizi kararname yayımlandı. Bu tarihten sonra yayımlanan bütün kararnameler usulsüz. Süre ve kapsam bakımından sıkıntılar var. Bu kararnameler yetki bakımından da sorunlu. Saray karar veriyor, bakanlar imza atıyor, geriye dönük imza hali söz konusu, suçüstü haliyle karşı karşıyayız. Bunun en büyük kanıtlarından biri de 2 Ocak toplantısına atfen bir kararnameyle ihraç edilenlerden bazıları, aynı toplantıya atfen ilan edilen bir başka kararnameyle göreve iade ediliyor" dedi. Bunun böyle olmasının hukuken mümkün olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Kar lastiğinin FETÖ’yle mücadeleyle ne ilgisi var? Bu anayasayla bunu yapanları, referandumda istediği değişiklikler geçse kimse dizginleyemez. Hukuk tamamen askıya alınır" uyarısında bulundu.

Medyaya baskıya ‘Hayır’

Medyaya yapılan baskıların da gündeme geldiği toplantıda Kılıçdaroğlu "Hayır" diyenlere saldırı olurken "Evet" diyenlerin göklere çıkarıldığını kaydetti. Sosyal medya hesabından "Hayır" tercihini açıkladığı için Kanal D tarafından işine son verilen haberci İrfan Değirmenci için "Doğruya doğru yanlışa yanlış diyen bir gazeteci işinden edildi" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, Değirmenci özelinde bir meslek ve bir kuşağın tehdit altında olduğunu, Cumhuriyet değerlerinin sindirilmeye çalışıldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, ‘’Bu mesleğin, bu baskıya boyun eğmemesi gerekiyor’’ dedi.

"Çocuklarımızın canı AKP siyasetine malzeme olamaz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke, olağaüstü MYK’nın ardından basın toplantısı yaptı. Böke konuşmasına Bakanlar Kurulu açıklamasının saatinin değiştirilerek CHP’nin açıklamasıyla aynı saate denk getirilmesine dikkat çekerek başladı. Her gün El Bab’dan şehitlerin geldiğini söyleyen Böke, hükümetin bölgede ne olduğuyla ilgili bilgi vermesi gerektiğini söyleyerek, ‘’Çocuklarımız ne için savaşıyor, şu an ne durumdalar?’’ diye sordu. ‘’Çocuklarımızın canı AKP’nin iç siyasetine malzeme olmuş durumda’’ diyen Böke, ‘’Kimse çocuklarımızın üzerinden siyaset yapma hakkına sahip değildir’’ diye konuştu. Milyonların terörist ilan edildiğini belirten Böke, ‘’Ne yaparsanız yapın asla yılmayacağız. Biz konuşmaya devam edeceğiz. Siz sesisimizi kıstığınızı sanacaksınız ama herkes bizi daha çok duyacak. Terörist ilan etmeye kalktığınız bu millet Cumhuriyeti yeniden ayağa kaldıracak’’ dedi. Gençlere de sandığa gitme ve sandığa sahip çıkma çağrısında bulunan Böke, gençleri kayıtlarını oy kullanacaklara yere aldırması konusunda uyardı. Böke, ‘’Siz varsanız Türkiye demokratikleşecek’’ dedi.

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