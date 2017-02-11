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Politika

Kılıçdaroğlu: Asıl pranga, anayasa değişikliğiyle demokrasiye vurulacak!

Erdoğan, mevcut sistem için "bileklerimizdeki pranga" ifadesini kullanmıştı

11 Şubat 2017 23:09

CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevcut sistem için "bileklerimizdeki pranga" açıklamasına tepki göstererek, "Asıl prangayı bu anayasa değişikliğiyle toplumun bileğine ve demokrasiye vurmak istiyorlar" dedi.

CHP Genel Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım'ın "PKK, FETÖ ve HDP 'hayır' diyor, onun için 'evet' diyoruz" açıklamasını da eleştirdi. 

Kılıçdaroğlu, "CHP'yi terörle bağlantılı bir algı yaratmak istiyorlar ama bunun bize yapışması mümkün değil" ifadesini kullandı. 

Referandum'dan 'Hayır' çıkacağını savunan CHP lideri, "Ben bu ülkenin sağ duyusuna güveniyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, "CHP düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürecek mi?" sorusuna ise, "Henüz bir karar alınmadı" yanıtını verdi.

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