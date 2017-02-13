AKP’li Şahin’den Kılıçdaroğlu’na: “Evet” demeseydiniz 3 çocuğunuz olmayacaktı

AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Şahin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Nikah masasında ‘evet’ demeseydiniz 3 tane çocuğa sahip olamayacaktınız" dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Karabük’te partisinin İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan AKP’li Şahin, 16 Nisan’da yapılması planlanan referanduma ilişkin açıklamalar yaptı.

CHP’nin cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini sindiremediğini iddia eden Şahin, “Bu halka güvensizliktir. Bu milli iradeye saygısızlıktır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na seslenen Şahin, “Siz, Selvi hanımla oturduğunuz nikah masasında ‘evet’ demeseydiniz 3 tane çocuğa sahip olamayacaktınız. ‘Evet’ dediğiniz için mutlu bir evliliğiniz var Sayın Kılıçdaroğlu” dedi.