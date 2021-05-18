Kılıçdaroğlu: Cumhur İttifakı ve mafya iç içe geçmiş, İçişleri Bakanlığı tamamen kirlenmiş; açıklamalar mafyadan geliyor olsa da duymazlıktan gelemeyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videolarıyla başlayan tartışmaları değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun, “Mafya batağına battılar. Cumhur İttifakı ve mafya iç içe geçmiş. İçişleri Bakanlığı tamamen kirlenmiş. Açıklamalar mafyadan geliyor olsa da biz bunları duymazlıktan gelemeyiz” dediği öğrenildi.

CHP MYK dün Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yoluyla toplandı. Cumhuriyet'ten Erdem Sevgi'nin haberine göre, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kurmayları ile birlikte değerlendiren Kılıçdaroğlu, “Bu AK Parti ile CHP arasında bir tartışma ya da polemik değil. Birlik ve beraberlik içerisinde bu konunun arkasında durulması gerekiyor. Bütün konuşmalarımızı ve duruşumuzu buna göre yapalım” ifadelerini kullandı. CHP yönetiminin, İsrail’e yönelik kınama içeren bir metin oluşturduğu ve Millet İttifakı yönetimindeki belediyelerle paylaştığı öğrenildi.

Ayrıca Peker’in çektiği videolarını da gündemine alan CHP liderinin, “Böyle karmaşık ilişkiler yumağına giren bir iktidardan bir an önce kurtulmak lazım. Tüm kurumlar artık yönetilemiyor, savruluyor. İçişleri Bakanlığı tamamen kirlenmiş. Konu sadece mafyanın açıklamaları ile ilerliyor ama Cumhuriyet savcıları bunu araştırmalı. Açıklamalar mafyadan geliyor olsa da biz bunları duymazlıktan gelemeyiz” dediği öğrenildi.