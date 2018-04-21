Kılıçdaroğlu “Ciddiye alınacak bir şey değil” demişti; Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan CHP'li Yılmaz: İşin ciddiyetini anlamayanlar...

Cumhurbaşkanlığına adaylığına açıklayan ilk CHP'li isim olan Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Çok kritik bir sürece girdik. Dün yaptığım adaylık açıklamamın ardından işin ciddiyetini anlamayanlar veya işi sulandıranlar şunu çok iyi bilmelidirler ki; 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde, CHP’nin adayı, demokrasiyi geri getirmek sorumluluğuyla yollara düşecektir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yılmaz ve CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin'in cumhurbaşkanlığı için adaylıklarını duyurmalarıyla ilgili olarak, "Esas olan Parti Meclisi kararı. Ciddiye alınacak bir şey değil” yorumunda bulunmuştu.

"Görevimi yaptım ve ciddi bir alternatif sundum"

Kişisel Twitter hesabından cumhurbaşkanlığa adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP'li Yılmaz, şunları söyledi:

"Çok kritik bir sürece girdik. Dün yaptığım adaylık açıklamamın ardından işin ciddiyetini anlamayanlar veya işi sulandıranlar şunu çok iyi bilmelidirler ki; 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde, CHP’nin adayı, demokrasiyi geri getirmek sorumluluğuyla yollara düşecektir. Bu süreçte yüklenilen sorumluluk, bu kadar ağır ve ciddidir! Bu seçimin telafisi yoktur, sandıkta demokrasi ve cumhuriyet oylanacaktır ve bu iki şeyin telafisi yoktur! Bu ülke meselesi. Ben de gövdemi taşın altına koyuyorum. Mesele kazanabilmektir. Partim tarafından aday yapılmam halinde yüklenip alacağımızdan eminim.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki açıklamam üzerine dün ve bugün halkımızdan inanılmaz bir destek alıyorum. Yürekten teşekkür ediyorum. Bu arada yaptığım açıklamayı tam okumadan sanki partimden ayrı kendi başıma aday olacakmışım şeklinde yanlış anlayanlar da olmuş. Böyle olmadığı ve olamayacağı açık. Ben görevimi yaptım ve ciddi bir alternatif sundum. Her şeyin hayırlısı. Bu saatten sonra partimizin vereceği karar esas olacaktır ve hepimiz ona uyacağız. Umudun ışığı sönmez!"