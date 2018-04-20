IŞİD'in rehineliğinden Cumhurbaşkanı adaylığına; CHP'li Öztürk Yılmaz kimdir?

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için, "Kemal Kılıçdaroğlu aday olmazsa adayım" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Kimseden korkum yok" ifadesini kullandı.

Şu ana kadar cumhurbaşkanlığı seçimi için 6 aday adayı ortaya çıktı. Peki Öztürk Yılmaz kimdir?

19 Eylül 1970, Ardahan'da doğdu. Ardahan Lisesi ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra 1996 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı'nda sırasıyla Balkanlar, AGİT, Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkasya Daireleri'nde Daire Başkanı, daha sonra da Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Avrupa Birliği'nin kalkınma ve entegrasyonu konusunda (VUB-Brüksel) master yaptı. Yurtdışında ise sırasıyla Kırgızistan Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde Müsteşar olarak görev yaptı.

15 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye'nin Musul Başkonsolosu olarak atandı.

11 Haziran 2014 tarihinde IŞİD tarafından Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskın sonrası 43 kişiyle birlikte 101 gün boyunca alıkonuldu.

20 Eylül 2014 tarihinde 43 personeli ile birlikte serbest bırakıldı.

2 Temmuz 2015 tarihinde Büyükelçiler Kararnamesi ile Türkiye'nin Tacikistan Büyükelçisi olarak atandı.

3 Eylül 2015 tarihinde bu görevinden istifa ederek 26. dönem TBMM seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ardahan 1. sıra milletvekili adayı oldu.

1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden 26. Dönem Ardahan milletvekili seçildi.

24 Ocak 2016 tarihi itibarıyla CHP Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.

Evli ve 3 çocuk babası olup İngilizce ve Rusça bilmektedir.