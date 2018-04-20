CHP'li Öztürk yanıtladı, Kılıçdaroğlu üzerinde baskı mı kurmak istiyor?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı erken seçim çağrısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılık bulması ve tarihin 24 Haziran olarak belirlenmesinin ardından CHP’de cumhurbaşkanlığı için adaylığını açıklayan ilk isimlerden biri olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üzerinde ‘baskı kurmaya’ çalıştığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Adaylık açıklaması öncesinde CHP lideriyle görüştüğünü ifade eden Yılmaz, BBC Türkçe’den Fundanur Öztürk’e yaptığı açıklamada, “Elbette Genel Başkanımıza düşüncelerimi açtım. Aday olması durumunda sonsuz desteğim var ama aday olmaması ve partinin de bu görevi bana tebliğ etmesi halinde, ben adayım" ifadelerini kullandı.

"Partim bu görevi bana değil de başka bir adaya verirse ona da saygı duyarız. Ama kaybedildiği takdirde ben en azından tarihsel olarak bir sorumluluğu üstlenmiş olacağım" diyen Yılmaz, gerek parti içinde gerek parti dışındaki diğer siyasi partilerden de son bir senedir kendisinin aday olmasına yönelik taleplerin iletildiğini söyledi.

“Toplumu birleştirebilecek bir dil bulabiliyorum”

HDP’nin yaklaşık 1.5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı da ziyaret ettiğini hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı, “Toplumu birleştirebilecek bir dil bulabiliyorum” dedi.

TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıklamış ve "Milli iradeye komplo kurulmasına izin vermeyiz, genel başkanımıza da düşüncelerimi açtım. Genel başkan aday olmadığı taktirde adayım" ifadelerini kullanmıştı.

“Kenardan aday olmaz, tavşan aday olmaz, kimseden korkum yok, adayım" ifadelerini kullanan Yılmaz'ın adaylığını açıklandığı sırada CNN Türk canlı yayınında konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AKP'li Mustafa Şentop, haberi öğrenince kahkaha atmıştı.