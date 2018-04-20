CHP'li Öztürk Yılmaz cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıkladı.

Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Milli iradeye komplo kurulmasına izin vermeyiz, genel başkanımıza da düşüncelerimi açtım. Genel başkan aday olmadığı taktirde adayım" dedi.

Yılmaz, "Kenardan aday olmaz, tavşan aday olmaz, kimseden korkum yok, adayım" diye konuştu.

Yılmaz'ın adaylığının açıklandığı sırada CNN Türk canlı yayınında konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AKP'li Mustafa Şentop, haberi öğrenince kahkaha attı.

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