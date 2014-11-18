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Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında 'Dersim özrü' krizine değinmedi

CHP içinde krize yol açan 'Dersim özrü' krizi Kılıçdaroğlu'nun gündeminde yer almadı

18 Kasım 2014 18:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, geçen hafta boyunca partisinin içindeki bir numaralı gündem maddesi olan “Dersim özrü” krizine değinmedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeminde, yolsuzluk ve rüşvet iddiaları, Ermenek’teki maden faciası, çift haneli rakamlara çıkan işsizlik oranı ve yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı gibi konular vardı.

Tunceli doğumlu olmasına rağmen Dersim katliamını gündeme getirmemesi nedeniyle sık sık AKP’nin hedefi olan Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Dersim katliamı tartışmalarıyla ilgili olarak, “Partim adına Dersimlilerden bin kez özür diliyorum” demesiyle parti içinde başlayan tartışmalara değinmedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu “Tarafsız Bölge” programında Dersim tartışmasında "Genel başkanımın bilgisi dahilinde buraya geldim, CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak Dersim'de acı duyan herkesten bin kere özür diliyorum" dedi.

 

Tanrıkulu’nun Dersim özrü, CHP içinde “ulusalcı kanat” olarak nitelendirilen vekillerin tepkisini çekti.

 

‘Özür mözür dilemiyorum’

 

Tanrıkulu’nun ifadeleri üzerine CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, TBMM’de basın toplantısı düzenleyerek “Ben hiç özür mözür dilemiyorum” dedi.

Tarihle didişerek siyaset yapmanın doğru olmadığını söyleyen CHP’li vekil, “Arkadaşımız özür dilemiş olabilir. Özür dileyip dilememek hiçbir şey ifade etmez. Geçmişte başbakan da buna benzer şeyler söyledi. Önemli olan o tip yaşanan acıların yaşanmaması. Ondan daha fazlası bugün Türkiye’de yaşanıyor” diye konuştu.

 

Yılmaz: Hakkı da haddi de değil

 

Dersim olayları nedeniyle özür dilemesi gerekenin CHP değil, emperyalizmle işbirliği yapanlar ve emperyalistler olduğunu ifade eden CHP Uşak Milltvekili Dilek Akagün Yılmaz  da, "Sezgin Tanrıkulu'nun CHP adına böylesi bir özrü dilemeye hakkı da yoktur, haddi de yoktur. Sezgin Tanrıkulu CHP'de bir HDP temsilcisi gibi davranmaktadır. O nedenle öyle bir özrünün bir anlamı yoktur. Ben CHP'liyim, emektarıyım CHP'nin. Ben CHP'ye arkadaşlarımla beraber emek verdim. CHP'de bize emek verdi. Bu parti bizim yuvamızdır, bu partiden ayrılmayı asla düşünmem. Hata yapanlar, yanlış yapanlar olabilir, bunlar zaman içinde ya yanlışlarını anlayacaklardır, ya da bu partinin ilkelerine uymadıkları için bu partiden gideceklerdir" dedi.

 

Güler: O koltuğu terk etmeli

 

Sezgin Tanrıkulu’nun özrünün geçersiz olduğunu savunan Birgül Ayman Güler ise “Sezgin Tanrıkulu böyle düşünüyorsa yönetimde işgal ettiği koltuğu bir an önce terk etmelidir” dedi.  Bu görüşün parti politikasının reddi anlamına geldiğini belirten Güler, böyle bir değişiklik önerisinin en yüksek organ olan Kurultay’a getirilmesi gerektiğini söyledi.

 

Şahin Mengü: Şerefsiz

 

Eski CHP milletvekili Şahin Mengü ise Twitter hesabından bu açıklamaya yönelik olarak, "Sezgin Tanrıkulu sen hangi hakla CHP adına özür dileyemezsin. Sen kimsin şerefsiz" ifadelerini kullandı.

 

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