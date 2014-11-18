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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan Başbakan Davutoğlu'nun Başdanışmanı Mahçupyan'a kutlama

'AKP’ye oy veriyorsun, yolsuzluğun da farkındasın, neden sesin çıkmıyor?'

18 Kasım 2014 17:23

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun başdanışmanlığına getirilen Etyen Mahçupyan'ı hükümeti eleştiren açıklamalarından dolayı kutladı. Mahçupyan'ın "İslami kesimin en az yarısı yolsuzluk olduğunu düşünüyor. Bundan hoşlanmıyor. Bu Ak Parti’ye yakışmıyor’’ sözlerine atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, "Mahçupyan’ı yürekten kutluyorum" dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kuılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

Geçen hafta ilginç bir şey daha oldu. Davutoğlu’nun bir başdanışmanı var Etyen Mahçupyan. Oturdu yüreklice bir açıklama yaptı.’’ İslami kesimin en az yarısı yolsuzluk olduğunu düşünüyor. Bundan hoşlanmıyor. Bu Ak Parti’ye yakışmıyor’’ dedi.

 

‘Mahçupyan’ı yürekten kutluyorum’

 

Peki sevgili kardeşim, AKP’ye oy veriyorsun, bunun da farkındasın, neden sesin çıkmıyor? Neden yolsuzluk konusunda sesini çıkarmıyorsun. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa bu role neden talip oluyorsun

Mahçupyan’ı yürekten kutluyorum. Kul hakkı yemek en büyük günahtır. Ben bunu böyle öğrendim. Kendisini İslami kesim içinde gören vatandaşım susmayacaksın, konuşacaksın ki birileri bir daha tüyü bitmemiş yetimin hakkına el uzatmasın.

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