Kılıçdaroğlu: Davutoğlu, yolsuzlukla mücadele edeceksen, yukarıda oturan ağabeyine bakacaksın

G-20 zirvesinde "2015’te dönem başkanlığını Türkiye yapacak. Türkiye’nin dönem başkanlığında yolsuzluğa karşı kapsamlı bir strateji ortaya koyacağız” diyen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer yolsuzluk konusunda kapsamlı bir strateji ortaya koyacaksan, az önce söylediğim yolsuzluk olaylarının üstüne gideceksin. Kendi evine, AKP genel merkezine bakacaksın. Yukarıda oturan abine bakacaksın. Bunları temizleyeceksin" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Davutoğlu, yolsuzluklara sahip çıkma, sana gereğini hatırlatıyorum. Gereğini yaparsan kapı gibi yanındayız, yeter ki yolsuzlukların üzerine git.

G-20 zirvesine katıldı Davutoğlu. Diyor ki, “yolsuzlukla mücadele en büyük öncelik olacak. Yolsuzluk gelişmenin önündeki en büyük engel.” Katılıyorum. Bütün uygar toplumlar yolsuzluk konusunda duyarlıdırlar. O para vatandaşın parasıdır. Yoksulluk içinde yaşarken bile bu devlete vergi verirler.

G-20 zirvesinde diyor ki, “2015’te dönem başkanlığını Türkiye yapacak. Türkiye’nin dönem başkanlığında yolsuzluğa karşı kapsamlı bir strateji ortaya koyacağız.” Eğer yolsuzluk konusunda kapsamlı bir strateji ortaya koyacaksan, az önce söylediğim yolsuzluk olaylarının üstüne gideceksin. Kendi evine, AKP genel merkezine bakacaksın. Yukarıda oturan abine bakacaksın. Bunları temizleyeceksin.

Benim asıl korkum, “yolsuzluk kapatılır, hazine nasıl boşaltılır, size bunun stratejisini anlatacağız” diyebilirler. Belki uzmanları, danışmanları gözden kaçırmış olabilir. Ekim 2014, OECD’nin raporu yayınlandı. Türkiye’de rüşvet, yolsuzluk ve kara para aklamadan söz ediyor. OECD tarihinde ilk kez Türkiye bu kadar net yolsuzluk konusunda yer alıyor. Bu benim vicdanımı rahatsız ediyor. Bu ülkede yaşayan herkesin vicdanını rahatsız etmesi lazım.

17 Aralık soruşturması

Savcı malum dosyayı kapattı. Ama TBMM’de bereket versin bir komisyon kuruldu ve her şey adım adım ortaya çıkıyor. Önce Zarrab’ın kuryesi geldi. Açıklamaları ilginç. ‘’Ankara’ya çok defa para götürdüm’’ diyor. Bu ülkede para var, EFT var. Peki paraları ayakkabı kutularına koymak da ne oluyor. Herhalde bunu yeni teknoloji olarak Davutoğlu düşünmüyor. Kurye ‘rüşveti dağıttık’ diyor. Sen bunu göreceksin, duymazlıktan gelmeyeceksin

Ben bir Salı toplantısında altın kaçakçılığı ile ilgili bir öyküyü anlatmıştım. 1 Ocak 2013’te Zarrab’ın uçağı Gana’dan kalkıyor. Atatürk Havalimanı’na geliyor. Ne var diyorlar. ‘Doğal taş’ var diyor. Sonunda açıyorlar bakıyorlar ki 1.5 ton altın. Araya birileri giriyor. Bunu da unutturmaya çalıştılar. Bereket versin Ticaret gümrük Bakanlığı Müsteşarı komisyona ‘evet altın geldi’ diyor. Neden el koymadınız sorularına ‘Birileri araya girdi’ diyor.

‘292 kilo altını kim götürdü?

Ulus’ta bir çarşı var. Gümrük’te el konulan kaçak mallar orada satılır. Kaçak geldiği zaman el koyarsınız. 1.5 ton altına el koymuyorsunuz. Birileri devreye giriyor, uçağı tekrar Gana’ya gönderiyorsunuz. Uçak giderken bir bakıyorlar 292 kilo altın eksik. Şimdi Davutoğlu’na soruyorum: ‘’292 kilo altını kim götürdü? Sen mi başkaları mı? Yoksa abin mi?’’ Sen bunu soruşturmak zorundasın.

Zarrab 292 kilo altını kaybolmuş hiç. Kimseye şikayetçi olmuyor. Benim hakkımda dava açıyor. 292 kilo altınını çalan hakkında dava açmıyor. Neden? Rüşvet olduğu için. Kim aldı o rüşveti? Sorma hakkım var. Sen bunu ortaya çıkarırsan derim ki sen gerçek anlamda başbakansın. Çıkarmazsan sen de ortağısın.

Abisine 2013’te Rıza Sarraf faaliyetleri diye bir rapor verdi MİT. Sen Başbakansan o raporu iste bakalım. Dönemin Başbakanı gerekeni neden yapmamış sor bakalım. 8 ay bekledi, bu raporun gereği neden yerine getirilmedi.

‘Mahçupyan’ı yürekten kutluyorum’

Geçen hafta ilginç bir şey daha oldu. Davutoğlu’nun bir başdanışmanı var Etyen Mahçupyan. Oturdu yüreklice bir açıklama yaptı.’’ İslami kesimin en az yarısı yolsuzluk olduğunu düşünüyor. Bundan hoşlanmıyor. Bu Ak Parti’ye yakışmıyor’’ dedi.

Peki sevgili kardeşim, AKP’ye oy veriyorsun, bunun da farkındasın, neden sesin çıkmıyor? Neden yolsuzluk konusunda sesini çıkarmıyorsun. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytansa bu role neden talip oluyorsun

Mahçupyan’ı yürekten kutluyorum. Kul hakkı yemek en büyük günahtır. Ben bunu böyle öğrendim. Kendisini İslami kesim içinde gören vatandaşım susmayacaksın, konuşacaksın ki birileri bir daha tüyü bitmemiş yetimin hakkına el uzatmasın.